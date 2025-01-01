Mats Cabana à la barre des Nordik Blades

Val-des-Sources - Bouleversement majeur dans le monde du hockey senior valsourcien au matin du vendredi 31 octobre dernier, alors que l’organisation des Nordik Blades annonçait avoir procédé à un changement derrière le banc de l’équipe.

C’est par voie de communiqué que l’état-major de la formation officialisa l’arrivée du membre de l’organisation et ex-joueur, Mats Cabana à la barre de l’équipe en remplacement de Richard Gravel, lui qui amorçait pour sa part une deuxième saison à tire d’entraineur-chef à Val-des-Sources.

La direction de l’équipe a d’ailleurs eu de bons mots pour son ancien entraineur en le remerciant pour son engagement et son travail, tout en lui souhaitant la meilleure des chances dans ses futurs défis. Il va sans dire que la fiche de 0-5 de l’équipe à ce moment, n’aura certainement pas été étranger à la décision de procéder à un changement aussi tôt en saison.

Teinté de l’ADN des Nordik Blades

Ancien joueur d’attaque de l’équipe et membre impliqué depuis de nombreuses années au sein de l’organisation, Mats Cabana fait le saut derrière le banc avec une connaissance approfondie de ce qu’est l’ADN des Nordik Blades, le tout avec un grand enthousiasme et autant d’humilité.

« Impliqué avec le Nordik Blades depuis plus de huit ans maintenant, j’ai eu le privilège de porter les couleurs de la formation durant quelques saisons en plus d’œuvrer au sein de la gestion de l’équipe, des fonctions que j’ai continué d’occuper une fois ma carrière de joueur terminée. Depuis environ deux ans maintenant, j’avais délaissé les opérations hockey pour me concentrer davantage à tout ce qui touchait l’aspect logistique entourant les activités de l’équipe. C’est important et je tiens à le mentionner, car je n’ai nullement été impliqué dans le processus de décision avant que l’on ne m’offre le poste. Je suis emballé par ce nouveau défi qui se présente à moi et bien que j’en sois officiellement à une première comme entraineur-chef, je n’en suis pas à mes premiers pas derrière un banc, alors que j’ai eu la chance d’apporter un coup de main comme adjoint avec notre équipe par le passé. Je dois avouer que le désir de diriger m’habitait depuis mes tout débuts au niveau senior et, bien que cela s’avérait assurément un objectif, j’étais loin de me douter que cela arriverait maintenant. », de commenter le nouvel entraineur.

Questionné par l’auteur de ces lignes sur sa vision et le plan qu’il entend mettre en place pour relancer l’équipe, Coach Cabana a souligné une série de petits points, tout en mettant l’accent sur les volets communicatifs et rassembleurs.

« C’est sûr que nous allons prôner la discussion et les échanges avec les joueurs, pour moi c’est quelque chose qui s’avère très important pour la suite des choses et pour la bonne application du plan que je souhaite implanter. L’éthique de travail, jouer 60 minutes, le travail sans la rondelle, les mises en jeu, les unités spéciales et la défensive sont tous des aspects sur lesquels nous allons nous concentrer. Heureusement pour ce faire, moi et mon adjoint, Christian Labonté, avons la chance d’être entourés d’un personnel dynamique et engagé. Je ne cacherai pas que l’on vise un retour à la victoire le plus rapidement possible, mais il faut aussi être réaliste et s’assurer de bien mettre le système en place, afin d’assurer une continuité de succès. », de conclure avec passion le nouvel entraineur-chef.