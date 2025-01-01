Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby

Val-des-Sources - La MRC des Sources était plutôt bien représentée à la hauteur du parc Daniel-Johnson de Granby le 5 octobre dernier, alors que 19 amateurs de course à pied de la région prenaient le départ du marathon Sun Life de Granby.

Selon les rapports statistiques recueillis, cet événement thématique permettant de courir ou marcher des distances de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km aura su attirer plus de 6000 participants pour l’édition 2025. C’est ainsi que se sont notamment démarquées les personnes suivantes dans leur catégorie respective :

Dans le volet course, 5 km : Cathy Lemay et Sara Jeanne Dion

À la marche sur 10 km, on retrouvait mesdames Isabelle Levesque et Manon Desmarais

10 kilomètres : Jeremy Gagne et Tod Lemay (3e dans sa catégorie d’âge)

21,1 km : Lise Thiboutot (médaillée d’or dans sa catégorie d’âge) ; Claudia Darveau ; Geneviève Allard ; Vickie Sabourin ; Yoan Lampron, Julie Élément et Dan LeBlanc, qui en était à son 27e Demi-Marathon.

Pour ce qui est du Marathon de 42,2 km : Vincent Chrétien, Julie Lemay (médaillée de bronze dans sa catégorie d’âge) ; Vincent Thiboutot et Jasmin Lemay en étaient à une première expérience du genre, tandis que messieurs Steeve Gagné et Carl Thiboutot en étaient quant à eux à leur 10e marathon complet.

Rappelons que le club de course s’est formé l’été dernier à Val-des-Sources et qu’il est fort possible que ce fait soit relié au nombre élevé de personnes s’étant rendues à Granby et au Parc de la Yamaska ce premier dimanche d’octobre. Les membres du club se réunissaient chaque mercredi soir afin de s’entrainer, peaufiner certaines techniques de course et s’adonner à leur sport.

« Un grand Merci à Piere Alain Thériault d’avoir donné de son temps dans ce projet », souligna par ailleurs, avec une reconnaissance évidente, M. Steeve Gagné.