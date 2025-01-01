Un début de saison difficile pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Au moment d’écrire ces lignes, le Nordik Blades de Val-des-Sources était toujours à la recherche d’un premier gain cette saison, ayant subi la défaite lors de leurs quatre sorties initiales.

Bien que l’équipe ait fait preuve de beaucoup de compétitivité lors des matchs précédents, la défaite de 5 à 2 subie face aux Lumberjacks d’East-Angus le 17 octobre dernier laisse l’équipe à la traîne des autres équipes de la Ligue régionale de hockey, puisqu’elle occupe maintenant seule la dixième et dernière place du classement général.

Il est bien entendu encore très tôt dans la saison et l’équipe n’accuse que cinq points de retard avec le DLC de La Guadeloupe et la 6e place, mais il s’avèrera tout de même important pour la confiance des porte-couleurs valsourciens d’enregistrer un premier gain le plus rapidement possible en 2025-2026.

Les Nordik Blades ayant été dominés 21-9 au chapitre du différentiel des buts contre versus les buts comptés, ils devront certainement fournir un effort additionnel pour encadrer leurs gardiens, resserrer leur défensive et ainsi pallier cette statistique difficile.

De ce fait, le calendrier des prochaines semaines peut à priori paraitre favorable à l’emblématique formation au logo d’ours polaire, alors que d’ici au 7 novembre, ces derniers seront appelés à se mesurer à des adversaires positionnés entre le 8e et 5e rang.

Le Blades prenait tout d’abord la route le vendredi 24 octobre pour aller disputer la victoire au maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille pour ensuite mettre le cap sur son domicile les deux vendredis suivants, accueillant tour à tour à l’aréna Connie-Dion, Le Dynamik Service Agricole de Coaticook le 31 octobre et Les Constructions Côté de Louiseville le 7 novembre.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de hockey de la région des Sources.

En effet, l’équipe locale aura plus que jamais besoin du support de ses partisans et du fameux « 6e joueur » pour insuffler une dose d’énergie nécessaire dans ce qui pourrait être l’amorce d’une remontée intéressante au classement de la LRH.