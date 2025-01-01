X
Rechercher
Publicité

Un début de saison difficile pour le Nordik Blades

durée 3 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Au moment d’écrire ces lignes, le Nordik Blades de Val-des-Sources était toujours à la recherche d’un premier gain cette saison, ayant subi la défaite lors de leurs quatre sorties initiales. 

Bien que l’équipe ait fait preuve de beaucoup de compétitivité lors des matchs précédents, la défaite de 5 à 2 subie face aux Lumberjacks d’East-Angus le 17 octobre dernier laisse l’équipe à la traîne des autres équipes de la Ligue régionale de hockey, puisqu’elle occupe maintenant seule la dixième et dernière place du classement général. 

Il est bien entendu encore très tôt dans la saison et l’équipe n’accuse que cinq points de retard avec le DLC de La Guadeloupe et la 6e place, mais il s’avèrera tout de même important pour la confiance des porte-couleurs valsourciens d’enregistrer un premier gain le plus rapidement possible en 2025-2026. 

Les Nordik Blades ayant été dominés 21-9 au chapitre du différentiel des buts contre versus les buts comptés, ils devront certainement fournir un effort additionnel pour encadrer leurs gardiens, resserrer leur défensive et ainsi pallier cette statistique difficile. 

De ce fait, le calendrier des prochaines semaines peut à priori paraitre favorable à l’emblématique formation au logo d’ours polaire, alors que d’ici au 7 novembre, ces derniers seront appelés à se mesurer à des adversaires positionnés entre le 8e et 5e rang. 

Le Blades prenait tout d’abord la route le vendredi 24 octobre pour aller disputer la victoire au maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille pour ensuite mettre le cap sur son domicile les deux vendredis suivants, accueillant tour à tour à l’aréna Connie-Dion, Le Dynamik Service Agricole de Coaticook le 31 octobre et Les Constructions Côté de Louiseville le 7 novembre. 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de hockey de la région des Sources. 

En effet, l’équipe locale aura plus que jamais besoin du support de ses partisans et du fameux « 6e joueur » pour insuffler une dose d’énergie nécessaire dans ce qui pourrait être l’amorce d’une remontée intéressante au classement de la LRH.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La communication et la confiance au cœur des priorités de Martine Lanctôt

27 octobre 2025 | 0h09

La communication et la confiance au cœur des priorités de Martine Lanctôt

Saint-Camille - L’une des trois candidates au poste de maire de la municipalité de Saint-Camille, Mme Martine Lanctôt, désire poursuivre son implication au conseil en mettant à profit l’écoute et son « leadership rassembleur. » C’est en effet ce que la candidate a confié lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle en marge de ...

LIRE LA SUITE
Mairie à Danville : Jean Couture a bon espoir de l’emporter

23 octobre 2025 | 4h00

Mairie à Danville : Jean Couture a bon espoir de l’emporter

Danville — Connu pour son engagement dans la Maison des jeunes (Au point 14-18), Jean Couture briguera les suffrages à la mairie de Danville lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Il croisera donc le fer avec l’actuelle mairesse, Martine Satre. D’ailleurs, s’il est élu, Jean Couture promet de démissionner de son poste de ...

LIRE LA SUITE
Richard Pellerin, candidat au poste de maire de Saint-Georges-de-Windsor

22 octobre 2025 | 0h00

Richard Pellerin, candidat au poste de maire de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — Engagé dans une course à trois pour le poste de maire de la petite municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, le candidat Richard Pellerin souhaite obtenir la confiance de ses concitoyens et ainsi joindre la table du conseil en misant sur ses compétences et expériences professionnelles. Dans une note de présentation ...

LIRE LA SUITE