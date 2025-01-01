X
La communication et la confiance au cœur des priorités de Martine Lanctôt

durée 27 octobre 2025 | 00h09
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Camille - L’une des trois candidates au poste de maire de la municipalité de Saint-Camille, Mme Martine Lanctôt, désire poursuivre son implication au conseil en mettant à profit l’écoute et son « leadership rassembleur. »

C’est en effet ce que la candidate a confié lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle en marge de la présente campagne électorale.

Désireuse de quitter le siège de conseillère qu’elle occupait depuis les quatre dernières années pour celui de première magistrate de la municipalité, Mme Lanctôt confie que cette occasion lui permet de pouvoir échanger avec la population et de prendre connaissance de la réalité de chacun sur le territoire de Saint-Camille.

« Lorsque l’on fait du porte-à-porte comme nous le faisons en période de cabale, nous avons non seulement le privilège d’aller à la rencontre des gens, mais aussi la chance de nous imprégner encore davantage de la réalité terrain. », de commenter celle qui campait également le rôle de mairesse suppléante au sein du conseil 2021-2025.

Martine Lanctôt souhaite donc rassembler la communauté autour des projets porteurs actuels et futurs, rehausser le sentiment de confiance entre les citoyens et les élus, en plus de tenter de simplifier la communication, notamment en vulgarisant certains termes et aspects de la politique municipale.

« J’ai eu l’opportunité de présider le conseil pendant près de deux mois durant la campagne électorale provinciale en 2022 et j’ai vraiment apprécié l’expérience. Or, occupant maintenant un nouvel emploi en tant que conseillère pédagogique au sein d’un programme collégial en virtuel depuis février dernier, je dispose aujourd’hui de plus de disponibilités à offrir à mes concitoyens que j’avais par le passé et c’est certain que cela aura été un facteur non négligeable dans ma prise de décision de me porter candidate à la mairie. », poursuivit-elle.

Originaire de Saint-Jean sur le Richelieu et résidente camilloise de manière permanente depuis 2018, Martine Lanctôt termina l’entretien en invitant la population à se prévaloir des biens faits de la démocratie en exerçant leur droit de vote le 2 novembre prochain.

« Il serait bien de voir Saint-Camille compter sur un taux de participation très élevé et même record cette année. »

