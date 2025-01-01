Travaux sur le sentier de la Vallée

Richmond — La MRC du Val-Saint-François tient à informer la population que des travaux de réfection ont lieu actuellement sur le sentier de la Vallée, dans les municipalités de Richmond et de Cleveland afin de remplacer un ponceau et de sécuriser de façon définitive une portion du sentier multifonctionnel de la Vallée.

Le sentier de la Vallée relie la ville de Richmond à la municipalité de Danville, dans la MRC des Sources, en passant par la municipalité de Cleveland. Il est emprunté à la fois par les piétons et les cyclistes durant la saison estivale, puis par les motoneigistes en hiver (route no 35).

Au cours des dernières années, l’un des ponceaux s’est complètement affaissé, compromettant sérieusement la sécurité des usagers. Des réparations temporaires avaient été réalisées en 2024 pour rétablir rapidement la circulation à la suite de ce bris.

Les travaux ont débuté dès la fermeture du réseau cyclable le 15 octobre 2025, et devraient s’échelonner sur une période d’environ deux semaines. Suivant la fermeture du réseau cyclable, aucune circulation n’est permise sur le sentier et aucun détour pour les cyclistes n’est aménagé.

Ces travaux permettront non seulement la circulation des motoneigistes pendant l’hiver 2025-2026, mais assureront aussi leur sécurité.