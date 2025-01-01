Richard Pellerin, candidat au poste de maire de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — Engagé dans une course à trois pour le poste de maire de la petite municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, le candidat Richard Pellerin souhaite obtenir la confiance de ses concitoyens et ainsi joindre la table du conseil en misant sur ses compétences et expériences professionnelles.

Dans une note de présentation remise au journal Actualités-L’Étincelle, Richard Pellerin souligne avoir comme priorités « d’informer clairement les citoyens sur les projets municipaux et ceux de la MRC.Favoriser des échanges ouverts sur les enjeux importants (éoliennes, Régie del’énergie, etc.) Rétablir une démocratie saine entre le conseil, l’administration et les citoyens.»

Ce dernier ajouta également qu’à son avis, l’avenir collectif de la communauté « mérite une gestion efficace, humaine et à l’écoute. »

Ayant grandi dans la municipalité au sein de laquelle lui et sa conjointe ont décidé de revenir s’établir il y a de cela 17 ans, soit après un séjour professionnel à Sherbrooke comme technologue en électricité, monsieur Pellerin a poursuivi ses implications sociales communautaires.

« À Saint-Georges-de-Windsor, j’ai eu le privilège de m’impliquer dans plusieurs réalisations municipales : Construction du nouvel hôtel de ville, aménagement du sentier pédestre ; travaux de pavage, supervision du réservoir d’incendie, études de faisabilité pour un nouveau garage municipal. J’ai été bénévole plus de 10 ans à la paroisse pour l’entretien de l’église et du presbytère. J’ai aussi préparé des plans d’électricité et de ventilation de l’église et de la salle paroissiale en vue des rénovations. Enfin, j’ai été membre du conseil d’administration de l’hôpital de Val-des-Sources durant 2 ans. Je me présente pour mettre mes compétences au service de tous, dans une approche rigoureuse, transparente et collaborative. A-t-il notamment confié.

« J’ai à cœur de former une équipe dynamique avec les conseillers où chacun pourra contribuer et faire entendre son avis et la faire connaitre aux citoyens. C’est quand même quelque chose de déloger un maire qui est là depuis 30 ans ! Sans compter qu’il a été suspendu durant 6 mois de ses fonctions de maire pour conflit d’intérêts dans le dossier éolien. ». Avait aussi souligné le candidat d’entrée de jeu.