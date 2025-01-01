Windsor — L’entraîneur-chef du Desjardins — Wild, qui évolue dans la Ligue régionale de hockey, s’attend à une saison plus « physique » de la part de ses joueurs.

L’an dernier, le Desjardins — Wild avait remporté, pour la première fois, le championnat de la saison régulière et s’était rendu en demi-finale contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

En mars dernier, Le Desjardins — Wild de Windsor s’était incliné au compte de 7-3 face au Dynamik Service agricole à Coaticook dans le sixième match de la série demi-finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey. Les joueurs de Coaticook avaient donc remporté cette série 4-2 pour passer en finale du circuit contre les champions défendants, le JB de Daveluyville.

« Nous sommes entrés en séries très confiants de remporter les grands honneurs. En séries éliminatoires, nous avons eu plusieurs blessés, dont le meilleur gardien de la ligue, Alex Leclerc. Tout ça a chamboulé les choses. Il y a des joueurs importants qui ont été suspendus. Ça s’est mal terminé. Ce n’est pas comme ça que nous avions prévu le déroulement des séries. Mais ça fait partie des aléas du hockey », se souvient l’entraîneur-chef du Desjardins — Wild.

Cette année, les partisans doivent s’attendre à une équipe plus physique. « Nous allons avoir une équipe un peu différente. Plusieurs vétérans sont partis. Il y a beaucoup de joueurs très offensifs qui nous ont quittés. Ils seront remplacés par de jeunes joueurs dynamiques. Nous allons avoir une équipe plus physique que l’an dernier. Avant, nous avions beaucoup de finesse ; maintenant, nous aurons une très bonne offensive ; en revanche, nous serons plus robustes. Ça va passer plus serré sur le bord des bandes. Nous avons de nouveaux joueurs qui voudront faire leur nom », raconte celui qui dirige le Desjardins — Wild.

« Pas pour se battre, ajoute-t-il. Ça va tout simplement être plus physique sur le bord des bandes. Nous avons trois nouveaux défenseurs qui vont apporter une nouvelle dimension à notre défensive. D’ailleurs, défensivement, nous allons être supérieurs. Ça va brasser un peu plus que l’an dernier. »

Pour lui, les objectifs sont les mêmes chaque année. « Nous avons terminé au premier rang de la saison régulière l’année passée et c’est encore le but. Nos avons manqué notre coup en série à cause des blessures et des suspensions. Nous visons maintenant le gros bol à salade. Nous ne ferons pas juste acte de présence », de dire Denis Roy.

Selon lui, les partisans ne seront pas déçus en venant voir évoluer l’équipe de Windsor. « Il y aura un spectacle d’un point de vue offensif, mais en plus, ça devait être un peu plus physique. C’est une situation qui attire la clientèle. Il y aura de bonnes mises en échec. Ils ne doivent pas venir pour assister à des combats. Dans le feu de l’action, ça pourra arriver, mais ce n’est pas l’objectif », de dire l’entraîneur.

Dans les buts, Alex Leclerc, le meilleur dans la ligue, est de retour. Il sera secondé par Sean Julien. « Nous avons le meilleur duo de la Ligue dans les filets », affirme le coach.

« Nous souhaitons voir les partisans en grand nombre. Ils auront droit à un très bon spectacle. Il y a plusieurs joueurs de la région qui seront à l’œuvre. Il va y avoir un peu plus que l’an dernier. Nous avons une équipe plus complète. Nous allons être prêts à faire face à toutes les situations », termine Denis Roy.