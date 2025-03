Le Phénix Atome D4 champions régionaux du RSEQ en Basketball

Val-des-Sources— La formation du Phénix D4 de l’école l’Escale en basketball s’est récemment mérité la bannière et les honneurs des championnats provinciaux du RSEQ Cantons de l’Est en vertu d’une victoire de 44 à 17 sur le Collège St-Bernard de Drummondville.

En dépit des meilleures offensive et défensive de la ligue, le Phénix a terminé au deuxième rang du classement général en saison, trois-points seulement derrière l’équipe du Séminaire de Sherbrooke. Sous la direction de Jean Nadeau, chef d’équipe, et de son assistant Sébastien Darveau, les jeunes ont entrepris un voyage éliminatoire qui aura suscité de l’excitation et du suspense tout au long de l’aventure.

Ce fut notamment le cas lors de l’affrontement de demi-finale qui opposait le Phénix de l’Escale aux porte-couleurs de la polyvalente Le Tournesol de Windsor, où le pointage était on ne peut plus serré, alors que Val-des-Sources l’a emporté par la marque de 48 à 46 pour ainsi se hisser en finale et l’on connait maintenant la suite.

« J’aimerais féliciter l’ensemble des jeunes, car nous avons eu une équipe formidable qui a évolué et s’est améliorée tout au long de l’année. Ils ont fait preuve de persévérance et détermination, le tout agrémenté d’une attitude positive et d’un bon esprit d’équipe. Comme je le dis aux jeunes, l’effort est toujours récompensé. Je suis très fier d’avoir eu la chance d’entraîner ces jeunes et je dis également un grand merci à mon assistant, Sébastien Darveau. Cela dit, j’aimerais aussi prendre quelques secondes pour souligner le travail et la contribution des professeurs d’éducation physique au primaire, qui accompagne de belle façon les jeunes dans leur développement sportif par l’entremise des programmes de minibasket. Cela donne une très bonne base aux étudiants pour la suite de leur parcours au niveau secondaire », de relater fièrement M. Jean Nadeau.