Justine Picard honorée par les Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal et la Fondation Aléo ont confirmé l’octroi de 75 000 $ en bourses et services de soutien à 32 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs-athlètes élites, collégiaux et universitaires qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Des reconnaissances ont été offertes dans le cadre d’une remise officielle qui s’est déroulée au Centre Bell.