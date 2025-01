Milan Gagné participera aux United World Games

Val-Joli — Le jeune athlète Milan Gagné, 11 ans, de Val-Joli, prendra part aux United World Games, qui se dérouleront du 19 au 22 juin, à Klagenfurt, en Autriche. Il jouera au hockey sur glace, dans la catégorie U12.

« C’est vraiment cool de participer aux United World Games en Autriche », lance Milan Gagné, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Parrainés par l’UNESCO, les United World Games (Les Jeux mondiaux unis) sont un événement d’envergure mondiale qui rassemble plus de 8000 athlètes juniors provenant de 30 nations, dont le Québec. Ce rassemblement sportif regroupe douze disciplines différentes, dont le hockey.

« Il y aura aussi une cérémonie d’ouverture dans le grand stade. Après les compétitions, les jeunes pourront ensuite prendre part à la cérémonie de fermeture. C’est comme les Jeux olympiques chez les jeunes », précise Tanya Desmarais, la mère de Milan Gagné.

Lors de ce championnat du monde junior, les joueurs auront l’occasion de compétitionner contre d’autres nations à 3 contre 3 dans le concept européen en espace restreint. Les glaces olympiques seront divisées en surfaces semblables à celles du dek hockey.

« Ce sera une opportunité en or pour les talents du hockey canadien de briller sur la scène mondiale, lors du plus grand événement sportif junior dans le monde », de dire Mme Desmarais.

Milan Gagné a donc été choisi pour représenter le Québec lors d’un camp de sélection qui s’est tenu à Granby au mois d’août dernier. L’équipe de hockey est dirigée par Félix Lauzon. Milan a été chanceux : son ami de Lac-Mégantic (Émile Dumas) a lui aussi été sélectionné.

Les frais de voyage et les coûts de l’équipement sont évalués à 4000 $. Il est possible de soutenir Milan Gagné dans son projet en offrant un don sur la plateforme sécurisée Zeffy, en inscrivant son nom dans la section « Hockey sur glace », « Équipe : U-12 ». https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/18d92c8f-cb73-4368-8ae0-e34a9455171c

« Milan s’est trouvé plusieurs commanditaires pour réaliser son projet. C’est toute une fierté pour des parents de voir son enfant performer de la sorte. C’est un privilège de voyager pour le sport et de vivre cet événement sportif. Notre but, c’est de lui offrir le plus d’opportunités possible. Le hockey, c’est vraiment sa passion », de dire sa mère.

En temps régulier, Milan Gagné évolue pour le Phoenix de Sherbrooke M13 BB. Il fréquente l’école Saint-Gabriel à Windsor. « Au secondaire, je souhaite faire l’équipe de hockey du Triolet de Sherbrooke (sport-études). Je devrai prendre part à un autre camp de sélection au mois de mars », insiste Milan Gagné, qui joue actuellement à la défensive.

« Milan a une super saison. Il participera entre autres au prestigieux Tournoi Pee-Wee de Québec en février. C’est la seule équipe de l’Estrie qui prendra part à cet événement sportif d’envergure », souligne Mme Desmarais.