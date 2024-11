Le Desjardins – Wild retrouve le chemin de la victoire face à Val-des-Sources

Val-des-Sources— Après un début de campagne prometteur où l’équipe enregistra deux victoires à ses trois premiers matchs, force est d’admettre que le Nordik Blades passa par des moments un peu plus difficiles par la suite, alors que la formation compléta le mois d’octobre avec trois défaites consécutives et un maigre taux d’à peine 1,33 but par ...