Mission accomplie pour la 1re édition du Challenge de Tennis des loisirs

Danville — La température, pour la moins peu clémente de la longue fin de semaine de la fête du Canada n’aura pas réussi à dissuader les amateurs de tennis de se déplacer du côté de Danville, afin d’aller encourager les participants du challenge des loisirs, qui se déroulait sur le court adjacent au Centre de communautaire Mgr Thibault.

On estime le nombre de visiteurs total à tout près de deux cents au cours du week-end. Pour le conseiller, organisateur et membre du comité loisirs à la ville, M. Pierre Grimard jr, on peut qualifier cette première édition de franc succès.

« Nous sommes ravis du calibre de jeu que nous avons eu sur les terrains tout au long de la fin de semaine et je ne peux que remercier tous les joueurs en compétition ainsi que les bénévoles, la population et l’ensemble des visiteurs qui ont répondu à l’appel et se sont déplacés d’un peu partout en région pour venir assister à des parties, qui auront laissé place à de très beaux échangent de part et d’autre. Nous avons pu voir à l’œuvre des athlètes de Victoriaville, Val-des-Sources, Sherbrooke, en plus de compter sur la participation d’un jeune joueur provenant de Joliette. Vraiment, si, l’on exclut la température, sur laquelle nous n’avons malheureusement aucun contrôle, nous ne pouvions espérer mieux de cette première édition. Bien évidemment nous avons pris état de certaines suggestions reçues de même que quelques pistes d’amélioration à apporter dans l’avenir, mais somme toute, il est déjà possible d’affirmer que le Challenge sera de retour l’an prochain. Parmi les points visés pour 2025, le comité va se pencher sur la possibilité de possiblement ajouter une classe féminine et de répartir l’événement sur un plus grand nombre de journées, afin de permettre aux joueurs de maximiser leurs temps de repos. », mentionna notamment le conseiller.

Initialement prévue en fin d’après-midi samedi, la finale fut transférée au lundi midi en raison de la pluie et les grands honneurs sont finalement revenues au jeune joliettain, Antoine Vincent, alors que celui-ci a pris la mesure du joueur local Yannick Picard de Val-des-Sources en deux manches de 7-5 et 6-4.

Félicitations à tous !