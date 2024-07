Parcours plus qu’intéressant pour le Roadrunner/JN Auto à la Classique PIF

Actualités-l’Étincelle - Pour une troisième année consécutive, la formation de balle lente du Roadrunner/JN Auto du Val-St-François avait rendez-vous avec quelques-unes des meilleures équipes sur le terrain dans le cadre de la très courue Classique PIF de Sherbrooke.

Ayant eu un parcours écourté en raison de la pluie l’an dernier, ce qui les aura finalement menés jusqu’à la demi-finale en 2023, les porte-couleurs du concessionnaire de voitures usagées JN auto.com de Cleveland se sont frayé un chemin jusqu’à la veille du jour de la finale cette année.

Participant à la classe provinciale masculine, qui se déroulait du lundi 24 juin au jeudi 27 juin, en prémices de la classe invitation du week-end, le Roadrunner/JN Auto aura su tirer son épingle du jeu de belle façon lors de cette 47e édition en dépit de leur élimination aux mains de la formation des Maybees de Sherbrooke par la marque de 16 à 11, lors de leur quatrième rencontre de la compétition.

Après avoir vu la formation Conception Desrosiers prendre la mesure de son affrontement face au Road/JN lors du tout premier match par la marque de 17 à 5 en lever de rideau de la compétition lundi, le capitaine Antoine Bégin et son équipe se sont resserré les coudes pour finalement enlever les honneurs de leurs deux parties successives lors de la soirée du mardi.

Avec un excellent départ offensif, dont sept points en deuxième manche, le Road/JN Auto se sont tout d’abord fait les tombeurs de l’équipe Go Sport de Drummondville au pointage de 13 à 11, avant de se sauver avec un deuxième gain consécutif un peu plus tard, cette fois par la marque de 13 à 12 en fin de septième sur Toitures Loubier et Fils de Sherbrooke.

Tous les espoirs étaient encore permis pour ¨les bleus¨ à ce moment, mais la défaite suivante sonna le glas et la fin du parcours 2024 de l’équipe, qui s’est tout de même mérité une invitation pour la 48e édition.

La formation du Val-St-François voudra donc assurément continuer son ascension, afin d’éventuellement lutter pour les grands honneurs lors du match ultime de la compétition de ce qui est l’un des plus grands tournois de balle lente en Amérique du Nord.

