Le Bar Val-Joli talonne de très près le Promutuel/Construitech

Windsor - La cinquième semaine des séries de la ligue commerciale de hockey CGW de Windsor a de nouveau donné droit à de beaux affrontements sur la surface du centre J.A. Lemay dimanche soir dernier.

Si l’écart se creuse entre les deux équipes de têtes et leurs poursuivants, il va sans dire que la lutte est assurément de plus en plus chaude pour la première position au tableau.

Ainsi, le premier duel de la soirée opposait le St-Gab’s/Plomberie C. Auger à la formation du Bar Val-Joli et ces derniers l’ont emporté de manière décisive, au pointage de 8 à 4.

Le Bar Val-Joli aura vu son offensive dicter l’allure de la rencontre, alors que Thomas Fredette n’enfila rien de moins que quatre buts et une passe, JF Dutilly ajouta trois buts et deux passes à sa fiche, tandis que Benoît Bissonnette inscrivit un but, en plus de se faire complice de deux autres dans la victoire. Maxime Lemieux (1-1) et Anthony Raymond (1-1), ont été les meilleurs en attaque pour le St-Gab’s/Plomberie C. Auger.

Le rendez-vous de 19h30 mettait, pour sa part en scène, les équipes du Promutuel/Construitech et celle du GMCA.

Malheureusement pour le gardien Vincent Houde et sa bande, qui se sont bien défendus tout au long de la soirée, leur adversaire est sorti fort en première et a su profiter pleinement de ses chances, si bien que le Promutuel/Construitech a défait les porte-couleurs du GMCA par la marque de 5 à 3. Gabriel Morneau (2-1) et Sébastien Morneau (1-2) ont inscrit trois points chacun pour les vainqueurs, tandis que Jason Bachand (2-1) en faisait autant pour le GMCA, qui encaisse par le fait même, une quatrième défaite consécutive.

C’est donc dire qu’il ne reste qu’une semaine de compétition dans le tournoi à la ronde des séries, avant de présenter la grande finale entre les deux formations de tête et le duel consolation qui opposera les deux autres formations demeurées à la remorque au classement.