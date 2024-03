Victoire convaincante du Bar Val-Joli

Windsor - Les séries de la ligue commerciale CGW ne sont vieilles que de quatre rencontres et déjà des équipes tendent à se distancer du peloton.

C’est notamment le cas pour le Bar Val Joli qui a littéralement le vent dans les voiles, alors que dimanche soir dernier, l’équipe a signé un troisième gain d’affilé et cette fois de manière sans équivoque, en défaisant les troupiers du GMCA par la marque de 7 à 1.

Jean-François Dutilly a une fois de plus mené l’attaque des siens avec trois buts et deux passes, Jason Champagne (1-2) et Sean Boersen (1-2), se sont également joints à la fête pour les vainqueurs. Dans le camp adverse, seul Jason Bachand est parvenu à tromper la vigilance de Mathieu Bernier, sur des passes de Michael Couture et Marc-Antoine Salois.

Dans l’autre affrontement au programme, le Promutuel/Construitech est difficilement venu à bout du St-Gab’s/Plomberie C. Auger au pointage de 5 à 4.

Olivier Nadeau avec un but et deux passes, ainsi que Sébastien Morneau, Francis Corriveau et Matthieu Corriveau avec deux points chacun, se sont particulièrement illustrés pour le Promutuel, tandis que Isaac Langlois enfila un doublé pour le St-Gab’s dans la défaite.

​