La saison du Desjardins-Wild est terminée

Windsor - Les 831 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay, vendredi soir, ne s’attendaient pas à un résultat semblable.

Le Desjardins – Wild de Windsor a vu les Cougars de Warwick s’imposer avec un troisième gain dans cette série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

C’est au pointage de 6-1 à l’avantage des Cougars que cette rencontre s’est terminée devant des amateurs surpris de ce résultat.

Une poussée de trois buts des Cougars, en deuxième période, a assuré cette victoire.

Yannick Éthier (7e et 8e) a fait mal aux Windsorois avec un doublé dans cette période.

L’autre but dans cette période a été réussi par Jérémy Lapointe (4e) tandis que Charles Boulanger (5e et 6e) et Jérémy Legault (2e) complétaient le pointage.

Seul Tommy Roger (5e), en troisième période, a déjoué le gardien Benjamin Lajoie qui a reçu 33 tirs contre 48 lancers pour les gardiens Alex Leclerc et Kevin Tardif.

Le dernier match de samedi soir

La saison 2023-2024 du Desjardins – Wild de Windsor s’est terminée avec un revers de 7-6 en prolongation contre les Cougars à Warwick, samedi soir.

Ces derniers remportent la série demi-finale quatre de sept en quatre matchs consécutifs.

C’est le neuvième but des séries et troisième but du match de Charles Boulanger, à 1 : 29 de la période de prolongation, qui a procuré cette victoire et envoyé la formation windsoroise en vacances.

Tommy Roger avait procuré les devants 6-4 au Desjardins – Wild en troisième période avec son septième but des séries et deuxième but du match.

Cependant, Frédérick Mercier (3e) et Raphaël Gagnon ont marqué dans les deux dernières minutes de la troisième période pour envoyer le match en prolongation.

Jacob Nolin et Kassim Therrien (5e) ont marqué les autres filets des vainqueurs.

Mykaël Létourneau (4e et 5e), Mathieu Lavoie et Christophe Jutras (3e) ont réussi les autres filets du Desjardins – Wild.

Les Cougars ont dirigé 47 tirs en direction de Kevin Tardif tandis que Benjamin Lajoie faisait face à 35 lancers.

L’organisation du Desjardins – Wild tient à remercier tous ceux et celles qui permettent la présentation de nos activités chaque année.

Un énorme merci à nos partenaires techniques et financiers, à la Ville de Windsor, à la caisse Desjardins du Val-Saint-François, à notre précieux personnel de match, aux joueurs et au personnel hockey pour tout, tout, tout !

Et, en terminant, l’équipe dit un énorme merci à ses précieux partisans, merci d’appuyer l’équipe saison après saison. « Nous sommes choyés d’avoir de si bons partisans qui sont fidèles. »