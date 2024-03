Le Desjardins - Wild tire de l’arrière 2-0 contre les Cougars

Windsor — Le Desjardins - Wild de Windsor s’est incliné 4-1 dans le premier match de la série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey contre les Cougars de Warwick, vendredi soir.

La marque était de 2-1 pour les vainqueurs après 40 minutes de jeu et ils ont réussi deux buts dans la dernière moitié de la troisième période pour s’assurer de ce gain.

Charles Boulanger (4e), Jérémy Legault (1er), Jérémy Pellerin (2e) et Kassim Therrien (4e) ont réussi les buts des vainqueurs.

Mickaël Fillion avait réduit l’écart à un seul but avec son premier but des séries réussi à 12 : 32 en deuxième période.

Il faut souligner que le gardien du Desjardins - Wild, Alex Leclerc, a fait face à 48 lancers contre 30 pour Benjamin Lajoie.

Match de samedi soir

Le Desjardins - Wild de Windsor tire de l’arrière 2-0 dans sa série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey contre les Cougars de Warwick.

Ces derniers ont signé un gain de 4-3 en prolongation, samedi soir, sur le quatrième but des séries d’Alex Lessard inscrit dès la 55e seconde de la période supplémentaire.

Les Cougars avaient pris les devants 2-0 sur les buts d’Olivier Desrochers (6e) et Jérémy Lapointe (3e), en deuxième période, avant de voir les Windsorois répliquer avec les buts d’Alexandre Carignan (2e) et Tristan Lamothe (2e) avant la fin de la période.

Alexandre Carignan a procuré les devants 3-2 en troisième période avec son deuxième but du match et son troisième but des séries.

C’est Benjamin Parent qui a envoyé le match en prolongation avec son troisième but des séries avec 79 secondes à faire en troisième période pendant une pénalité à Mickaël Fillion.

Les Cougars ont dirigé 32 lancers vers Alex Leclerc contre 37 pour Benjamin Lajoie.

Voici l’horaire de la série

– Vendredi 8 mars à 20 h 30 : À Windsor (Warwick mène la série 2-0)

– Samedi 9 mars à 19 heures : À Warwick

Si nécessaire

– Vendredi 15 mars à 20 h 30 : À Windsor

– Samedi 16 mars à 19 heures : À Warwick

– Dimanche 17 mars à 15 heures : À Windsor

L’équipe vous invite à arriver tôt aux matchs autant au Centre J.-A.-Lemay et à Warwick, car ils attendent des belles foules aux deux endroits.