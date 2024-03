Les séries se poursuivent dans la ligue de hockey commerciale CGW

Windsor - Le dimanche 3 mars dernier, le centre J. A. Lemay était le théâtre de la troisième semaine d’affrontements en séries d’après-saisons pour les formations de la ligue de hockey commerciale CGW de Windsor.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les joueurs ne prennent certainement pas les choses à la légère et que de beaux duels ont eu lieu jusqu’à maintenant.

Le plus récent programme ne dérogea pas de ces caractéristiques alors que les deux affrontements de la soirée se sont soldés par un avantage de deux buts, dans des rencontres où l’offensive était à l’honneur.

Tout d’abord le St-Gab’s/Plomberie C. Auger a finalement inscrit son premier gain en série en prenant la mesure du GMCA par la marque de 8 à 6. Michael Couture (3-1), Jason Bachand (2-2) et Sam Grenache avec trois passes ont dirigé l’attaque du St-Gab’s, alors que Charles Thibodeau, Maxime Lemieux et Philippe Bergeron inscrivirent trois points chacun du côté du GMCA, qui encaisse pour sa part un deuxième revers consécutif.

Dans le second duel de la soirée, le Bar Val-Joli recevait la visite du Promutuel/Construitech lors de la rencontre de 19 h 30.

Invaincu après deux parties, le Promutuel/Construitech a vu le Bar Val-Joli remédier à la situation, alors que ces derniers ont graduellement pris en charge ce match pour finalement conclure la soirée avec un gain de 7 à 5, portant ainsi la fiche des deux équipes à deux victoires et une défaite.

Toutefois, le Promutuel garde momentanément la tête du classement des séries avec une avance de cinq points sur le Bar Val-Joli, qui est présentement son plus proche poursuivant. Matthieu Corriveau inscrivit deux buts et une passe dans la défaite, alors que dans le camp vainqueur, Jean-François Dutilly, Jason Champagne et Richard Camiré amassèrent également trois points chacun au cours de ce match.

La victoire est allée à la fiche du gardien Mathieu Bernier et le revers au cerbère Mathieu Parent.