Retour de la populaire randonnée aux flambeaux à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le comité des sentiers pédestres quatre saisons tiendra sa cinquième édition de la randonnée aux flambeaux ce samedi 17 février entre 19 h et 21 h.

L’évènement organisé en partenariat avec la ville de Val-des-Sources dans le cadre de la série de festivités entourant le 125e anniversaire de la ville se déroulera dans le sentier principal du Geai bleu, qui offre un parcours de 2,7 km de niveau débutant.

Cette activité gratuite s’adresse donc à des participants de tous âges, désireux de profiter d’une randonnée dans les meilleures conditions possibles.

Musique, chocolat chaud et feu de camp viendront rehausser l’expérience et agrémenter de belle façon l’ambiance de la soirée. À noter que la coop Métro plus de Val-des-Sources se joint de nouveau à titre de partenaire de l’événement.

Il faut dire que la randonnée aux flambeaux gagne en adeptes à chacune de ses éditions, alors que l’an dernier ce sont plus de 178 randonneurs qui ont participé à l’événement.

« Il est toujours emballant de voir des familles entières y assister. », mentionne M. Claude Smith, Président du comité des sentiers pédestres et membre organisateur de la randonnée.

Nul besoin de réserver sa place au préalable et prendre note que l’accessibilité au sentier peut se faire par l’entrée située à l’intersection des rues Filtre et Fillion ou encore via le stationnement de l’usine de filtration, du 633 boulevard Simoneau.