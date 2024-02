Richmond — Les attentes sont grandes pour les formations du Desjardins-Wild de Richmond-Windsor qui ont entrepris la compétition au 59e tournoi M-11 Mousquiri.

Classe A

Dans la classe A, le Desjardins Wild a comblé ses nombreux supporteurs lors de ses deux premiers matchs en remportant des victoires éclatantes. Tout d’abord lors du match d’ouverture officielle par un gain de 5-1 sur les Voltigeurs (2) de Drummondville grâce à un tour du chapeau de Laurent Brown. Les autres marqueurs ont été Félix Lussier et Ludovick Gendreau. Félix Grenache a pour sa part récolté 2 passes.

Dans l’autre partie, le Wild a défait les Tigres (2) de Victoriaville au pointage de 6-3. Six compteurs différents : Ludovick Gendreau Victor Camiré, Laurent Bown, Gaël Coderre, Ludovic Lacasse et Félix Lussier. Le troisième match en ronde préliminaire des représentants de Richmond-Windsor aura lieu ce samedi 17 février à 11 h 50 contre les Tigres (2) de la Vallée du Richelieu.

Classe C

Le Desjardins-Wild C a pour sa part fait match nul 3-3 à son premier match face au Phoenix (2) de Sherbrooke et Raphaël Paquette a mené l’attaque des siens avec un tour du chapeau dont deux filets inscrits dans la dernière minute de jeu. Puis contre les Grizzlys (2) de Sainte-Julie, ce fut un revers de 4-1 et Raphaël Paquette a été l’unique compteur des locaux

Classe B

Dans la classe B, le Wild (1) de Richmond-Windsor affrontait les Hawks de Warwick et il a baissé pavillon 4-1 alors que l’unique marqueur a été Xavier Nadeau. Le Wild jouait son deuxième match mardi et son troisième ce jeudi à 17 h 30 contre les Tigres (2) de Victoriaville.

Pour ce qui est de la formation du Wild (2) Desjardins, elle a excellé en début de tournoi en prenant la mesure des Voltigeurs (1) de Drummondville 4-0. Une belle victoire d’équipe, alors qu’elle a frappé fort en première période en inscrivant 3 buts. Olivier Larochelle a mené l’attaque avec 2 buts et les autres compteurs ont été Jacob Larochelle et William Lussier. Le gardien de but Tristan Labrie a fermé la porte aux Voltigeurs pour récolter le jeu blanc.

Puis contre les Tigres (2) de Victoriaville, ce fut un gain de 4-2 grâce à 3 buts d’Olivier Larochelle et celui de William Lussier. L’autre match du Wild (2) a eu lieu mercredi.

Ce n’est qu’à la fin de la première ronde de chaque classe que la suite du parcours des trois équipes du Wild Desjardins sera connue. Mentionnons que les rondes en demi-finale et finale auront lieu le dimanche 18 février.

Dernier championnat en 2015

Rappelons que la ville hôtesse du tournoi a remporté 11 championnats au cours des 58 dernières éditions, dont le dernier remonte en 2105, soit celui du Métro Brunelle du Val-Saint-François dans la classe A. Les autres titres ont été remportés par l’Express de Richmond dans la classe B en 2006, les Islanders dans la classe B en 2001 et les Olympiques dans la classe B en 2000. Un autre titre de classe B a été enregistré par les Islanders en 1993. Les Riverains en 1997 et 1986 dans la classe CC, ainsi qu’en 1979 et 1984 dans la classe Invitation ont aussi été champions. Il y a eu aussi un championnat en 1980 dans la classe C et le premier qui a été remporté en 1974 dans la classe B par les Olympiques.

Source : Guy Marchand – tournoi Mousquiri