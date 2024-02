Le GMCA se paie un festival offensif lors du dernier programme régulier cette saison

Windsor - Le dimanche 11 février dernier, le soir même de la présentation du Super Bowl LVIII, la ligue de hockey commerciale senior CGW de Windsor, disputait son 20e et dernier programme régulier cette saison.

Pour l’occasion le Bar Val-Joli avait rendez-vous avec la formation du Promutuel/Construitech à 18 h, tandis que le St-Gab’s/Plomberie C. Auger rendait visite au GMCA dans l’affrontement suivant.

Si le Promutuel / Construitech a eu de beaux élans, particulièrement en deuxième période, le Bar Val-Joli s’est sauvé avec une septième victoire cette année, en défaisant les meneurs au classement par la marque de 4 à 2. JF Dutilly (deux fois),Christian Duquette et Karl Parent ont fait bouger les cordages pour le Bar Val-Joli, alors que Francis Corriveau enfila un doublé pour les siens dans la défaite.

Dans l’autre match de la soirée, le GMCA n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en renversant le St-Gab’s / Plomberie C. Auger au compte de 9 à 2. Plusieurs joueurs se sont démarqués pour le GMCA dans le cadre de ce festival offensif.

Tout d’abord, Jason Bachand gonfla ses statistiques personnelles de belle façon en ajoutant cinq points à sa fiche, à l’aide de trois buts et deux passes, Michael Couture enfila quant à lui deux buts en plus de se faire complice de deux autres, Mathieu Viens (2-1), Steve Nadeau (1-1) et Fred Dubois (1-1) ont notamment participé au pointage pour le GMCA, qui termine ainsi la saison au deuxième échelon et 10 victoires, sept points seulement derrière le Promutuel / Construitech.