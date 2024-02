Un retour dans sa ville natale pour Valérie St-Jean

Richmond — C’est avec beaucoup de fierté que le comité organisateur de la 59e édition du tournoi national M-11 Mousquiri de Richmond accueille cette année Valérie St-Jean à titre de présidente d’honneur.

Il s’agit d’un retour dans sa ville natale pour cette jeune femme qui est bien connue dans la région estrienne par son travail de co-animatrice qu’elle a exercée au cours des 10 dernières années à la station radiophonique Énergie de Sherbrooke.

Valérie a en effet entrepris sa carrière à cette station de radio musicale en 2013, mais depuis quelques mois, elle a décidé de relever un nouveau défi dans la région de la Mauricie où elle agit en tant que co-animatrice à l’émission « Alexis le matin » diffusée quotidiennement à la station 106,9 de Trois-Rivières du groupe Cogeco.

« J’ai adoré mes 10 années à la station de Sherbrooke, mais j’avais besoin de relever un nouveau défi et tout se déroule très bien jusqu’à maintenant, a fait remarquer Valérie. Passée de la radio musicale à la radio parlée est très intéressant puisque je touche à différents sujets de l’actualité et c’est une autre étape dans ma carrière dans le domaine de la radio. J’ai beaucoup d’ambition et j’aimerais également faire de la télévision un jour, », a ajouté Valérie qui a déclaré avoir eu la piqûre pour ce médium lors de son passage au réseau de télévision Noovo où elle a effectué lors des deux dernières années, le travail de chroniqueuse culturelle en réalisant des entrevues avec des artistes.

Outre sa passion pour le domaine des médias, elle affectionne également les excursions en bateau et surtout les voyages. Véritable globe-trotter, elle a déjà visité plus de 17 pays au cours des 10 dernières années.

« J’aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. Chaque destination est différente et c’est très enrichissant sur le plan personnel », de dire celle qui est reconnue pour son dynamisme et sa bonne humeur. Prochaine destination, le Nicaragua, elle qui a déjà foulé quatre continents.

En attendant le prochain départ, une halte est prévue à l’aréna de Richmond ce vendredi 9 février où elle sera honorée à titre de présidente d’honneur et lauréate du prix d’Excellence René Thibault.

C’est d’ailleurs avec joie qu’elle a accepté l’invitation du comité organisateur qui l’avait approchée l’an dernier pour remplir ce rôle, mais elle ne pouvait pas être présente en raison d’un voyage qui était déjà planifié ! Cette année est la bonne et elle sera présente parmi les siens ce vendredi.

« Je suis très honorée d’avoir été choisie pour remplir ce rôle et je l’accepte avec plaisir, a-t-elle déclaré. Je ne cache pas que j’ai été surprise par cette invitation, car c’est un titre habituellement réservé aux joueurs de hockey. C’est très flatteur d’être associée à un événement qui perdure et qui a atteint une belle renommée. Le tournoi Mousquiri représente beaucoup de souvenirs d’enfance et d’adolescence et je suis très heureuse d’y prendre part cette année », a-t-elle confié.

Valérie prendra part à l’ouverture officielle du tournoi ce vendredi 9 février à 19 h 30 avant le match de classe A entre les Voltigeurs de Drummondville et le Desjardins Wild de Richmond-Windsor. Elle sera accompagnée des députés André Bachand et Alain Rayes ainsi que des élus de Richmond et des municipalités environnantes, entre autres.

Source : Guy Marchand – tournoi Mousquiri