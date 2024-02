La 59e édition du tournoi Mousquiri débute lundi

Richmond — C’est à compter du lundi 5 février que débutera la 59e édition du tournoi national M-11 Mousquiri, laquelle se poursuivra jusqu’au 18 février prochain.

Durant les deux prochaines semaines, les gens de Richmond et des municipalités environnantes pourront voir à l’œuvre près de 800 jeunes rivaliser de talent et de détermination au sein de 52 équipes provenant de plusieurs régions du Québec et du nord-est des États-Unis. Elles évolueront dans les classes AA, BB, A, B et C.

Le comité organisateur présidé pour la deuxième année par Jocelyne Morel espère que les gens seront nombreux à se déplacer lors des 95 parties au programme. « Plus que jamais nous avons besoin du support des gens de Richmond et des municipalités environnantes et nous souhaitons les voir en grand nombre, surtout qu’il n’y a plus de coût chargé à l’entrée, a-t-elle dit.

Pour ceux qui ne sont jamais venus à l’aréna, il y règne une belle ambiance, car les jeunes donnent tout un spectacle sur la glace et notre dynamique mascotte, Mousquiri est très accessible. C’est une belle activité familiale », d’ajouter la présidente qui comptera sur l’appui de plus de 150 bénévoles lors de cet événement.

Classe AA

En ce qui a trait au volet compétition, 20 équipes deux-lettres se feront la lutte, dont 8 dans la classe AA. Parmi celles-ci, il faudra surveiller les Sélects du Collège-Français, classés parmi les 10 premiers au Québec selon le classement POC. Leurs autres rivaux seront les Vics de Haute-Yamaska, les Panthères de Lakeshore Lac-St-Louis, les Seigneurs de Mille Îles Ouest, les Concordes (2) de Mirabel puis les Harfangs (1) de Sherbrooke, le National Ouest de Montréal et les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe.

Classe BB

Dans la classe BB, 12 formations sont en compétition cette année. Cette classe devrait donner lieu à du jeu très intéressant puisque 4 formations inscrites proviennent de l’Estrie, dont le Phœnix (1) de Sherbrooke (21 gains et 5 revers) qui figure parmi les 7 meilleures au Québec selon le classement POC. Les trois autres sont les Vics de Haute-Yamaska, le Phoenix (2) de Sherbrooke et les Voltigeurs (1) de Drummondville.

Les autres formations de cette classe sont les Étoiles de l’Est de Montréal, le Griffon (1) du Richelieu, le Titan de la Rive-Nord, classé au 15e rang, les Mariniers de Sorel-Tracy, les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe et 3 équipes américaines, les Stars (1) de New England, les Stars (2) de New England et l’Avalanche du New Hampshire.

Classes A-B et C

Le comité organisateur accueille également une belle diversité d’équipes dans les classes A, B et C. La classe A regroupe 10 équipes provenant des Laurentides, du Richelieu, de la Montérégie, de l’Estrie tout comme dans la classe C. Finalement la classe B accueille 12 formations provenant d’aussi loin que Gatineau et Ste-Agathe-Des-Monts.

À signaler que la Ville de Richmond sera représentée par quatre équipes au tournoi. Elles évolueront dans les classes simples-lettres, car Richmond ne compte plus d’équipes deux-lettres depuis quelques années. Les jeunes joueurs de Richmond évoluent encore cette année avec ceux de Windsor et ils font partie des formations du Wild Desjardins qui joueront dans les classes A, B et C (voir autre texte).

Mousquiri en bref…

Le comité organisateur perpétuera la tradition en procédant à la remise du trophée Jean Dion-Gérard Martel à des bénévoles qui s’illustrent par leur dévouement depuis plusieurs années. Cette année, les récipiendaires sont deux bénévoles encore actifs, et ce, depuis plus de 20 ans : Pauline Lamarre qui a surtout œuvré à la vente au kiosque des souvenirs et à la billetterie ainsi que son conjoint Claude « Jos » Martel, fort actif à la perception des billets et à la sécurité principalement. La cérémonie se tiendra le dimanche 11 février à compter de 14 h.

Rencontre des bénévoles

C’est ce dimanche 4 février que se déroulera la rencontre des bénévoles et de leurs directeurs(trices) à partir de 14 h à l’aréna.

​

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri