Il y aura du soccer dans les Sources en 2024

Danville — Le club de soccer le Magnum des Sources jouait littéralement son avenir lundi dernier, alors que la direction de l’organisme tenait une assemblée générale annuelle toute spéciale.

Il s’agissait en fait d’un second appel que les membres du CA lançaient à la population, afin de dénicher de nouveaux membres et bénévoles pour prendre la relève du club.

La présidente sortante, Mme Stéphanie Leroux, avait annoncé il y a de cela plus d’une semaine déjà, qu’elle quittait son poste, tout comme le directeur technique M. Benoît Nadeau, ne laissant plus que deux membres actifs au sein d’un conseil d’administration comptant six places.

La publicisation de cette rencontre charnière, qui se tenait dans une petite salle du centre communautaire Mgr Thibault de Danville, aura finalement permis d’accueillir tout près d’une vingtaine de personnes pour l’événement.

Une fois l’explication de l’état de la situation, ainsi que la présentation sommaire des tâches à accomplir afin de veiller au bon fonctionnement de l’organisme sportif, il a eu l’ouverture des postes en élections.

Pas moins de onze personnes ont alors décidé de foncer dans l’aventure, en s’impliquant au sein du club de soccer de la MRC des Sources, afin d’assurer la survie de celui-ci et permettre aux jeunes de pratiquer leur sport estival favori.

Étant donné le fait que plusieurs en seront à une première expérience au sein de ce CA, le nouveau comité en place a décidé d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs et du même coup favoriser le partenariat et le codéveloppement des membres.

Stéphanie Leroux se disait évidemment très heureuse de voir que les gens avaient répondu à l’appel pour assurer la pérennité du club de soccer, qui opère dans la région depuis plus de 40 ans.

Mentionnons également la présence à cette rencontre du directeur général de Soccer Estrie, M. Jean-Lou Leduc-Paré, de même que des représentants des villes de Danville et de Val-des-Sources, qui avaient dépêché des personnes, dans le but d’accompagner le mieux possible la démarche des administrateurs.

Ainsi, Camille Camirand prendra maintenant charge de la présidence, Nina Dickey sera vice-présidente, dg : à pourvoir, Delhia Arguin (directrice générale adjointe), Jo-Anne Camirand (Trésorie), Zoé Lefebvre-Larochelle (communications et aide-secrétaire), Karine Pouliot (secrétaire), Santana Zuger, Jean-Nicolas Belisle et Julien Krause occuperont des postes d’administrateurs, alors que Casey St-Hilaire et Camille Perreault se partageront le rôle de registraire.