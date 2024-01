Des joueurs rendent hommage aux victimes du cancer

Windsor — Les membres de l’équipe de hockey M-15 B de Windsor-Richmond (Wild) ont pris l’initiative de rendre hommage à des gens qui ont perdu la vie en se battant contre le cancer.

« Jordan Lafrenière, un des jeunes joueurs de l’équipe, a perdu sa grand-mère à l’automne à la suite d’un cancer. Elle suivait tous ces petits-enfants au hockey. Mon fils a aussi perdu son grand-père par alliance », Souligne Karine Bergeron, la mère de Charly Poitras.

En fait, les joueurs de l’équipe ont utilisé du ruban rose pour leur bâton de hockey. Sur leur casque, les jeunes ont apposé des autocollants aux couleurs des différentes formes de cancer.

« C’est intéressant de voir deux jeunes de 14 ans qui convainquent les autres membres de leur équipe de s’engager dans ce genre d’initiative. C’est plaisant de voir que tous les jeunes de l’équipe ont décidé d’embarquer dans le projet », de dire Mme Bergeron.

« Chacun des membres de l’équipe a choisi une couleur pour le casque. Certains joueurs ont aussi décidé d’appliquer le nom d’une personne victime du cancer ou d’une autre qui a gagné son combat », précise Mme Bergeron.

Les joueurs de l’équipe de Windsor-Richmond ont concrétisé leur initiative en fin de semaine dernière lors du tournoi à Saint-Tite. Ils feront de même lors du tournoi de Windsor à la fin du mois de janvier.

« Les parents et amis pourront donc venir les encourager tout en sachant qu’ils le font à la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de cancer », soutient la mère de Charly.

Lettrage Windsor a eu le mandant d’imprimer les autocollants.