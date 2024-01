Une belle réussite pour la Ligue de hockey-balle de Valcourt

Valcourt — Constatant l’absence d’installations, des passionnés de hockey-balle (dek hockey) ont un jour décidé d’aménager des surfaces pouvant accueillir les joueurs dans la région de Valcourt. Aujourd’hui, il s’agit d’une véritable entreprise servant à de plus en plus d’équipes.

« C’est une belle réussite pour la région. Nous sommes installés à Valcourt. C’est certain que nous avons des limites en ce qui concerne la croissance. Mais, au départ, l’idée n’était pas de connaître un développement pour faire énormément de profits. C’était pour donner un service aux gens de la région pour qu’ils arrêtent de voyager dans d’autres centres où les coûts sont de plus en plus élevés », raconte Jimmy Royer, un des actionnaires de l’entreprise La Ligue de hockey balle de Valcourt, située au 5000, rue Robichaud à Valcourt.

L’entreprise est en opération depuis maintenant neuf ans. « Au départ, nous sommes partis avec une surface extérieure que nous avions achetée à Sherbrooke. Nous l’avons donc installé à Valcourt. Parce que nous avions des enfants, nous avons décidé de nous lancer dans ce projet au lieu de voyager à Sherbrooke ou à Granby », souligne Jimmy Royer, qui au départ, était associé à Sébastien Ferland.

Au début, une dizaine d’équipe évoluait dans ces installations. Aujourd’hui, ce sont 42 formations qui utilisent les surfaces. « Nous avons une surface extérieure flambant neuve. Nous en avons une intérieure également. Nous avons des services qui s’adressent autant aux entreprises comme BRP qu’aux particuliers des environs. Nous avons des équipes qui proviennent d’un peu partout comme Bonsecours, Racine, Granby et Drummondville », soutient-il.

« Au début, nous pensions partir le projet avec les autorités municipales, mais c’était difficile avec le conseil municipal de l’époque. Nous sommes donc partis avec rien. Nous avions un prêt à la Caisse. Aujourd’hui, l’entreprise va relativement bien. La pandémie a été une période difficile pour nous, mais, depuis que c’est reparti, ça va bien. Nous avons de plus en plus d’équipes. Nous attirons de plus en plus de joueurs », de dire M. Royer.

Il s’agit en fait du premier automne durant lequel l’organisation est en mesure de mettre sur pied des ligues de jeunes.

Des gens d’ailleurs viennent à Valcourt prendre des photos pour savoir de quelle façon l’organisation a conçu les installations.

Les équipements servent aussi à la présentation de matchs de basketball à trois contre trois. « Plusieurs centres de la région nous ont imités dans ce sens. Nous, ça fait près de cinq ans que nous offrons le basketball à Valcourt », mentionne le cofondateur.

« En réalité, nous souhaitons offrir un service très accessible à la population de la région. Nous chargeons beaucoup moins cher que les grands centres », affirme-t-il.

Les actionnaires de l’entreprise ont déjà pensé aller s’établir à Windsor ou à Acton Vale. « S’il y a des gens intéressés à se lancer dans un tel projet, c’est certain que nous pourrions donner un coup de main à partir une telle entreprise », de conclure M. Royer.