Cette semaine dans la ligue commerciale de hockey CGW

Windsor — Le congé des fêtes arrive à grands pas et dans le dernier programme à l’affiche avant Noël, Le Promutuel/Construitech avait rendez-vous avec le St-Gab’s/Plomberie C. Auger à 18 h, tandis que le GMCA était l’hôte du Bar Val-Joli dans le second affrontement de la soirée au sein de la ligue commerciale CGW.

Tout d’abord, le Promutuel/Construitech a plutôt bien fait en ce dimanche de décembre, retrouvant très rapidement le chemin de la victoire et consolidant du même coup sa première place au classement, en prenant la mesure du St-Gab’s/Plomberie C. Auger par la marque de 7 à 5.

Sébastien Morneau et Francis Corriveau ont été les meilleurs pour les vainqueurs, avec trois points chacun, tandis que Maxime Lemieux (1-2) et Sébastien Letarte (2-0) ont particulièrement bien fait du côté du St-Gab’s.

Mentionnons que les gardiens Richard Logan (St-Gab’s) et Mathieu Parent (Promutuel) auront eu la chance de voir beaucoup d’action se dérouler autour de leur filet respectif, tout au long de la partie.

Un peu plus tard, le GMCA, deuxième au classement, quitta le Centre J. A. Lemay avec une précieuse victoire en poche acquise au pointage de 7 à 3 sur le Bar Val-Joli, qui demeure ainsi campé au troisième échelon de la ligue CGW. Les joueurs s’étant démarqués pour le GMCA furent : Michaël Couture (2-2), Vincent Clément (1-3), ainsi que Jason Bachand et Isaac Langlois avec un but et deux passes chacun. Mentionnons les trois points de JF Dutilly pour le Bar Val-Joli dans la défaite.