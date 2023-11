Richard Camiré propulse le Promutuel/Construitech, avec une récolte de sept points

Windsor — La neuvième semaine d’activité de la ligue de hockey commerciale CGW battait son plein dimanche dernier au Centre J. A. Lemay de Windsor et force est de constater, que le Promutuel / Construitech a littéralement le vent dans les voiles.

Meneur au classement avant le programme du 5 novembre, l’équipe avait rendez-vous avec son plus proche poursuivant, le St-Gab’s / Plomberie C. Auger, dans le cadre de la première confrontation de la soirée. Match à sens unique, s’il en est un, le Promutuel / Construitech s’est littéralement payé un festival offensif dans un gain facile de 9 à 3.

Notamment inspiré par les performances en attaques des Richard Camiré, qui a inscrit trois buts et quatre passes pour un total de sept points, de Matt Corriveau (2-3) et Phil Dubois (2-2), pour ne nommer que ceux-là, le Promutuel / Construitech a prolongé à trois sa série de victoires.

Avec maintenant 62 points à sa fiche et détenant 20 points d’avance sur la seconde position, la formation de tête tend de plus en plus à creuser l’écart avec l’ensemble des équipes. Cela dit, rien n’est encore joué lorsque l’on connaît le système de pointage de la ligue CGW.

Le GMCA a quant à lui profité de son duel face au Bar Val-Joli pour les devancer au 3e échelon et par le fait même, quitter le dernier rang à l’aide d’un gain de 4 à 1. Steve Nadeau (1-1) et Mathieu Viens (1-1) ont guidé l’attaque du GMCA avec deux points chacun dans la victoire.

Belle performance également du gardien Vincent Houde qui n’aura finalement cédé qu’une seule fois, face à Karl Parent au cours de la rencontre.