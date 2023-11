Résultats de ligue commerciale de hockey CGW de Windsor

Windsor - La huitième semaine de compétition s’est terminée dimanche soir dernier au sein de ligue commerciale CGW et rien ne va plus pour la formation du GMCA. Ces derniers ont en effet encaissé un cinquième revers de suite, cette fois aux dépens du St-Gab’s/Plomberie C. Auger par la marque de 4 à 3.

Gabriel Morneau, avec un doublé, aura mené l’attaque des siens, alors que Steve Gagné (1-2) et Mathieu Viens (2-0) auront assuré la réplique du côté du GMCA, en trompant la vigilance du gardien Richard Logan dans la défaite.

Bien installé au premier rang du classement, le Promutuel/Construitech rendait visite au Bar Val-Joli en ouverture de programme au centre J. A. Lemay de Windsor.

Philippe Dubois, Mathieu Corriveau, Sébastien Morneau, Dominic Fredette et Vincent Laprade auront tour à tour fait scintiller la lumière rouge pour les visiteurs, en route vers un deuxième gain consécutif, cette fois au pointage de 5 à 3. Jean-François Dutilly (2-0) et Benoit Bissonnette (1-0) furent les marqueurs pour le Bar Val-Joli.