Samuel Grégoire joue les héros à Saint-Cyrille

Windsor — Samuel Grégoire n’a pas perdu de temps, en prolongation, pour procurer la victoire au Desjardins — Wild de Windsor contre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille, vendredi soir.

Dès la 14e seconde de jeu, il a complété le jeu de Piaget Ntakarutimana pour mettre fin au match lors d’un jeu de puissance.

Les Windsorois avaient pris les devants 2-0 et 3-2 dans cet affrontement sur les buts de Samuel Grégoire, Alex-Antoine Yargeau (2e) et Piaget Ntakarutimana (2e).

La réplique des locaux est venue d’Alexandre Cyr (1er) et de Samuel Faille avec ses deux premiers buts de la saison, sans compter qu’ils ont raté un tir de pénalité en troisième période.

Le gardien du Desjardins — Wild, Alex Leclerc, a fait face à 42 lancers dans cette rencontre contre 35 pour Ulrick Casault.

La fiche du Desjardins — Wild est maintenant de deux victoires en trois matchs, ce qui est bon pour quatre points.

Mentionnons que les formations de Coaticook et de Daveluyville sont invaincues en trois matchs et mènent le classement de la Ligue régionale de hockey avec six points.

Le Desjardins — Wild reviendra devant ses partisans le vendredi 20 octobre pour la visite des Lumberjacks d’East Angus dès 20 h 30.