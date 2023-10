Jean-Louis Huard enregistre un trou d’un coup au Belle-View de Richmond

Richmond — Le club de Golf Le Belle-View, qui tenait son tournoi de fin de saison ce samedi 14 octobre dernier à Richmond, aura été le théâtre d’un exploit digne du rêve de tout golfeur.

En effet, M. Jean-Louis Huard a réalisé un trou d’un coup sur une distance de 143 verges lors de cette compétition amicale présentée en formule Vegas et regroupant au bas mot, une cinquantaine de golfeurs.

C’est à l’aide d’un cocheur d’allée (pitching wedge) que cet habitué du parcours s’élança au départ du septième trou, spécialement aménagé et vit sa balle disparaître au fond de la coupe devant les yeux ébahis de ses partenaires de jeu, messieurs Claude Lefebvre et Ghislain Marcotte, ainsi que du Marshal du terrain, M. Marcel Thibault.

« J’ai commencé à jouer au golf vers l’âge de 12 ans et voilà que 53 ans plus tard j’ai la chance de réussir un trou d’un coup, je ne cacherai pas que c’est bien spécial et vraiment agréable. », de raconter le sportif bien connu de la région.

Qui plus est, cet élan aura permis de contribuer de belle façon au succès de son équipe, alors que la formation a remporté les honneurs de la journée en remettant une carte de -7, soit un coup devant leurs plus proches rivaux au classement cumulatif.