Des duels au coude à coude dans la ligue commerciale CGW

Windsor — Le plus récent programme de la ligue commerciale de hockey CGW de Windsor aura laissé place à du jeu âprement disputé entre les formations impliquées, si bien qu’il aura même fallu se rendre en bris d’égalité lors de la première confrontation de la soirée.

Ainsi, les porte-couleurs du Bar Val-Joli auront eu recours aux tirs de barrage pour l’emporter au compte de 4 à 3 face aux troupiers du GMCA, qui encaissent pour leur part un troisième revers consécutif.

Le dernier duel de ce dimanche 15 octobre, opposait le Promutuel/Construitech, actuel meneur au classement général, affrontait le St-Gab’s / Plomberie C. Auger.

Le Promutuel a finalement vu sa séquence de victoires être freinée à trois au terme de cette rencontre, alors qu’à l’aide des performances inspirées de Sébastien Letarte avec trois mentions d’assistances et de Philippe Bergeron avec deux buts, le St-Gab’s / Plomberie C. Auger s’est imposé, non sans difficulté, face à son adversaire par la marque de 4 à 2.

C’est donc dire que le classement se resserre après six semaines d’activités dans le circuit CGW. Le 22 octobre prochain, le Bar Val-Joli sera l’hôte du St-Gab’s / Plomberie C. Auger en direct du centre J. A. Lemay à 18 h, alors que le Promutuel/Construitech fera état d’équipe visiteuse face au GMCA en fin de soirée.