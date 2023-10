Le Nordik Blades prépare sa rentrée à l’aréna Connie-Dion

Val-des-Sources -Le Nordik Blades de Val-des-Sources est toujours en quête d’un premier gain cette saison au sein de LRH senior, alors que l’équipe s’est inclinée par la marque de 6 à 2 face au Dynamik Service Agricole, vendredi dernier à Coaticook.

Tout n’avait pas si mal débuté pour le capitaine Antony Compagnat et sa bande, qui affichait la parité au chapitre des tirs au but après vingt minutes (9-9) et n’accusant qu’un retard de 3 à 1 à ce moment.

Après un filet de Francis Poulin, qui réduisait l’écart à un seul but à la troisième minute en deuxième, Coaticook profita de quelques largesses en défensive du côté du Nordik Blades pour ajouter à la marque, s’emparer de l’initiative et filer vers la victoire devant plus de 434 spectateurs présents au Centre Récréatif Gérard Couillard.

C’est donc dire que Le Nordik Blades ouvrira sa saison locale ce vendredi 13 octobre, avec une fiche de 0-2. Cela dit, les troupiers de l’entraîneur-chef, Michel Pratt, feront face à une formation qui sera également à la recherche d’une première victoire cette saison, les Lumberjacks d’East-Angus, eux qui ont baissé pavillon face à la Guadeloupe et Coaticook plus tôt cette année.

La direction du Nordik Blades invite donc la population à venir encourager en grand nombre leur équipe senior, lors de cette soirée d’ouverture qui promet un duel des plus intéressant entre deux formations qui se livres à du jeu physique et technique, laissent ainsi très peu d’espaces à l’adversaire sur la patinoire.

C’est donc un rendez-vous, ce vendredi 13 octobre 20 h 30, à l’aréna de Val-des-Sources.