Un cowboy de Danville se démarque à Saint-Tite et remporte la Coupe Canada

Danville — Le très prisé festival western de Saint-Tite, qui, fidèle à son habitude, se tenait une fois de plus dans la première portion du mois de septembre, aura une fois de plus fait courir les foules durant ses deux fins de semaine d’activités et aura également revêtu une couleur particulière pour un cowboy de la région cette année.

En effet, M. Gabriel Bergeron, spécialisé dans la prise de veau au lasso, profita de son passage à la compétition de Saint-Tite pour remporter les honneurs de sa discipline et mettre ainsi la main pour une première fois en carrière sur la prestigieuse Coupe Canada.

C’est juché sur le dos de son jeune étalon prénommé Croquette, que le cavalier danvillois, âgé de 28 ans, compléta l’épreuve finale avec le meilleur temps d’action.

Cette compétition consiste en fait à ce que le cowboy, bien en selle, capture un bouvillon à l’aide de son lasso, descende ensuite de sa monture, retourne l’animal et lui attache trois pattes, le tout effectué évidement le plus rapidement possible.

« C’est une grande fierté de remporter la Coupe Canada, car c’est un peu le point culminant de notre saison. Il faut comprendre que durant la saison estivale, nous avons accumulé des points au classement par l’entremise de quatre préqualifications, ce qui nous permit de nous assurer une place pour la compétition de Saint-Tite. Ainsi, 12 participants issus des qualifications se mesuraient au festival et les huit meilleurs au total des deux séances du week-end, se retrouvaient en grande finale. », de relater Gabriel Bergeron.

Bien qu’il ait remporté un premier titre de la Coupe Canada, le cowboy était loin d’en être à ses premiers pas dans le milieu. Notamment, auteur de sept présences à Saint-Tite, Gabriel est un compétiteur aguerri, ayant participé à de multiples rodéos présentés au Québec, au Canada et même chez nos voisins du sud.

Pratiquant son sport depuis l’âge de 13 ans environ, ce dernier fut sans aucun doute grandement inspiré par la passion équestre de son père Stéphane, qui s’adonne quant à lui à la course de baril. Soudeur de métier pour l’entreprise Hévéa situé à Richmond, le jeune homme poursuit son ascension dans le domaine grâce à d’importants partenaires qui croient en lui et l’appui financièrement.

« J’aimerais remercier ma famille et mes amis pour leur soutien et j’aimerais également remercier publiquement Transport Grayson pour leur support constant, de même que la boutique NMW ainsi que Seven Saddle. », de conclure fièrement le champion 2023.