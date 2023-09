Le Nordik Blades amorce son calendrier préparatoire sur une bonne note

Val-des-Sources - Les activités reprenaient vendredi dernier, au sein de la ligue régionale de hockey (LRH), alors que le Nordik Blades de Val-des-Sources rendait visite aux Lumberjacks d’East-Angus en lever de rideau des matchs préparatoires de la saison 2023-2024.

Il s’agissait également des premiers pas derrière le banc du nouvel entraîneur de la formation senior valsourcienne, Michel Pratt.

Les choses ont plutôt bien débuté pour le Blades, alors que Vincent Cloutier trompa la vigilance du gardien adverse après une minute et 23 secondes de jeu seulement. Les deux équipes s’échangèrent deux filets chacun au cours du premier engagement, portant la marque à égalité 2 à 2 après vingt minutes.

Le deuxième tiers fut toutefois l’affaire des visiteurs , alors que Le Nordik Blades enfila quatre buts sans riposte en route vers une victoire de 9 à 4 sur la patinoire de l’aréna Robert-Fournier.

Le prochain match du Nordik Blades se tiendra ce vendredi 15 septembre, où l’équipe fera un arrêt à Windsor pour se mesurer au Desjardins-Wild à compter de 20h30.

Tournoi de golf

Le Nordik Blades a par ailleurs tenu son tournoi de golf-bénéfice, le samedi 9 septembre dernier au club de golf Val-des-Sources. Ce sont plus d’une vingtaine d’équipes qui ont parcouru les verts dans le plaisir et la bonne humeur, lors de cette journée.

De plus, il est à noter que des abonnements de saisons pour les matchs à domicile sont toujours disponibles et il est possible de s’en procurer en se présentant au complexe sportif le CBA, voisin de l’aréna Connie-Dion à Val-des-Sources.