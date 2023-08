Les deux équipes Celtic U10M de Richmond en finale à Victoriaville

Richmond — Lors du 36e Tournoi Desjardins de Victoriaville, les deux équipes U10M de Richmond se sont affrontées en grande finale dans un match serré qui s’est terminé 3-2.

Il faut dire que ces deux formations ont connu une excellente saison régulière remportant tous leurs matchs sauf une nulle pour le U10M1 et une autre nulle pour les deux équipes lorsqu’elles se sont affrontées l’une contre l’autre.

Le club de soccer le Celtic de Richmond connait, depuis quelques années, un intérêt croissant de la part des jeunes de la région de Richmond. Pour la plupart des équipes, la saison s’est terminée durant la fin de semaine du 26 et 27 août dernier, lors des tournois de fin de saison. Alors que l’équipe U10F a joué une dernière fois lors du festival de fin de saison U9-U10 qui s’est tenu à East Angus, la majorité des Celtic était plutôt du côté de Victoriaville.

Les équipes U9M, U12F, U14M et U16M ont fort bien défendu les couleurs du Celtic, mais leur parcours s’est achevé lors de la première ronde.

Malgré un enthousiasme débordant et un esprit très compétitif de la part des joueurs et joueuses des deux équipes durant le match, tous les enfants ont gardé un esprit sportif remarquable et étaient fiers de monter sur le podium tous ensemble lors de la remise des médailles.