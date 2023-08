Autre beau succès pour les tournois du Festival des Gourmands

Val-des-Sources — Les traditionnels tournois de balle lente du festival des gourmands de Val-des-Sources n’auront pas dérogé à leur réputation encore une fois cette année.

Avec près d’une vingtaine d’équipes inscrites en classe féminine et plus d’une dizaine dans la catégorie mixte 9-2, joueuses, joueurs et amateurs auront assurément été bien servis. La compétition féminine, qui se déroulait la fin de semaine du 11 au 13 août dernier, a permis aux différentes équipes de s’affronter, lors de parties âprement sur la surface de jeu du terrain Lucien « Lou » Richard.

La formation du Bar le Shelby de Sherbrooke s’est notamment mérité les grands honneurs de la compétition, au terme d’un parcours fort édifiant en classe intermédiaire. Le volet de la classe mixte s’est quant à lui déroulé le samedi 19 et le dimanche 20 août, toujours au grand terrain de la première avenue à Val-des-Sources.

Après une série de rencontres, gardant bien souvent les spectateurs en haleine, ce sont finalement les équipes des Bastards et celle de la famille Boisvert de Wotton, qui se sont respectivement mérité un laissez-passer pour l’affrontement ultime. Le brio défensif des deux formations, jumelé à un manque d’opportunisme, aura donné droit à une rencontre à très bas pointage ou le pointage final aura été de 2 à 1 en faveur des wotonnais.

« Je suis très content du déroulement du tournoi. Les gens ont semblé éprouver beaucoup de plaisir, et ce, autant sur le terrain qu’à l’extérieur. C’est toujours plaisant de voir les estrades remplies pour assister aux rencontres. », de souligner l’organisateur, M. Dany Richard, qui lance d’ores et déjà l’invitation pour l’an prochain.