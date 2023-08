Un projet de location de fatbikes électriques voit le jour

Saint-Adrien - Née de la collaboration entre Tourisme tripatif, basé à Saint-Adrien, et le manufacturier de vélo électrique victoravillois Ebgo, l’initiative nouveau genre offre 12 vélos électriques de type fatbike en location à partir de quatre hébergeurs de la région des Sources.

Simple et facile à faire, la réservation s’effectue en ligne sur le site de Tourisme tripatif (www.tourismetripatif.com) et les vélos, en plus de nombreux accessoires, peuvent être récupérés à l’Auberge Incroyable de Saint-Adrien, l’Auberge la Mara ou le Camping du Mont Ham-Sud de la municipalité du même nom, ou encore au Camping de la rivière Nicolet à Wotton.

« Nous nous sommes donné comme objectif de contribuer à une offre récréotouristique plus attrayante et plus vivante, explique Laure Hennebique, responsable du projet chez Tourisme tripatif. Avec cette première phase de Tourismactif, nom que nous avons donné au projet, nous souhaitons avoir un impact positif sur l’écosystème touristique régional en augmentant, par exemple, les séjours multi-jours chez les hébergeurs ciblés. »

Un mode de transport actif, immersif et durable, pour découvrir la région autrement

Grâce à sa grande stabilité et sa facilité à se piloter sur plusieurs types de surfaces et de dénivelés, notamment grâce à son système d’assistance électrique fiable et sécuritaire, le fatbike offre une expérience de mobilité confortable, accessible et quatre saisons. Les déplacements sont rendus plus faciles, agréables et trippants, tout en encourageant l’activité physique et le contact avec la nature. Ainsi, pas besoin d’être un cycliste aguerri ou d’être dans la forme de sa vie pour profiter des nombreux attraits des environs.

Afin d’améliorer l’expérience des usagers, qu’ils soient des gens du coin curieux de l’essayer comme des touristes qui viennent de beaucoup plus loin, l’équipe de Tourisme tripatif a développé un réseau de bornes de recharge chez de nombreux partenaires locaux. Une carte interactive est d’ailleurs disponible sur le site Internet de Tourisme tripatif.

« Se déplacer à vélo, c’est aussi se donner la chance de découvrir les attraits culturels et naturels de notre région, poursuit Mme. Hennebique, en empruntant des chemins magnifiques de sérénité, de tranquillité et de secrets bien gardés. Artisans, boutiques à la ferme et microbrasseries sont autant de destinations qui offrent de bonnes raisons de s’arrêter le temps d’une sortie à vélo. C’est pourquoi nous proposons non seulement des suggestions d’arrêts variées, mais aussi des accessoires en location pour pouvoir faire des emplettes à sa guise... et rapporter quelques souvenirs synonymes de gourmandises! »