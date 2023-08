Plus de 10  000 $ amassés au profit des écoles anglophones de Richmond

Richmond — Le stade de balle Gérard-Lefebvre de Richmond s’est activé de belle façon les 22 et 23 juillet, alors que s’y déroulait la cinquième édition du Sport Equipement Benefit Tournament au profit des écoles St-Francis et Regional High School.

Seize équipes réparties au sein des deux classes présentes, se seront respectivement disputé les honneurs des volets dits récréatifs et compétitions. Après avoir vu couronner de succès les quatre premières éditions, l’organisateur Yannick Maheux dresse fièrement un bilan encore plus exceptionnel, alors que la somme de 10 200 $ a été amassée pour les jeunes.

Concrètement, ce montant comprend un premier total de 7 800 $, provenant des inscriptions et des recettes du bar, qui sera divisé en part égale aux écoles primaire et secondaire anglophones de Richmond pour l’achat de matériel et favorisé l’encadrement académique et sportif des jeunes.

De plus, désirant élargir encore plus les horizons des bienfaits du tournoi, l’organisateur et son comité ont confié l’espace cantine à un groupe de bénévoles œuvrant pour amasser de l’argent pour les élèves du club de voyage, lesquels auront recueilli plus de 2 400 $ au cours de la fin de semaine. Une initiative qui aura été fort appréciée de tous et sera assurément à refaire, selon les dires de M. Maheux.

Quant au tournoi de balle lente proprement, c’est la formation Wild Thing qui a remporté la finale de la classe récréative face aux Underdogs, alors que du côté de la classe compétition, les honneurs sont allés à l’équipe de Re/Max, qui ont pris la mesure des Johnston en supplémentaire.

Yannick Maheux désirait remercier le travail et souligner l’apport de l’ensemble des bénévoles, la participation active des capitaines et de leur équipe, la ville de Richmond pour la gratuité du terrain, les précieux commanditaires et contributeurs, les spectateurs venus assister aux parties, ainsi qu’à tous ceux et celles qui rendent possible la réalisation de cet évènement année après année depuis 5 éditions.

Les sommes recueillies cette année portent le compte à plus de 30 000 $ qui auront été amassés pour cette cause importante pour le développement des jeunes étudiants.