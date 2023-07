Les jeunes du hockey mineur évolueront sous les couleurs du Desjardins-Wild

Windsor — Les jeunes de l’Association du hockey mineur de Windsor (AHMW) évolueront dès la saison prochaine sous les couleurs du Desjardins-Wild.

C’est ce qui a été confirmé la semaine dernière par les dirigeants de l’Association qui affirment que ce partenariat stimulera le sentiment d’appartenance chez les jeunes joueurs de hockey de Windsor et de Richmond.

« Nous sommes vraiment heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et de l’équipe de hockey senior du Wild, d’affirmer avec fierté le président de l’AHMW, Yannick Gendreau. Avec ces partenaires majeurs et l’appui d’autres grands amis de notre association, ce sont les couleurs du Desjardins — Wild que nous allons porter dans notre région et partout à travers le Québec. »

Il s’agit d’une entente de cinq ans. « C’est avec fierté que nous avons porté le nom et les couleurs de Promutuel et nous sommes en discussion pour la façon que ce partenariat avec cette entreprise prendra forme pour les prochaines années », souligne le président de l’Association, qui peut compter sur d’autres partenaires comme la Ville de Windsor, Hockey expert, Herwood et Équipe CGW (courtiers immobiliers).

« Avec tout ces changements, nous avons décidé de nous diriger vers de nouvelles couleurs, vers un nouveau logo et vers un nouveau nom. Depuis un certain temps, les jeunes de la région ont développé un sentiment d’appartenance envers cette équipe-là. Nous sommes heureux de leur permettre de s’identifier à cette formation qui évolue dans leur ville, dans leur région », a soutenu M. Gendreau lors de la conférence de presse.

Selon la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, il s’agit d’une très bonne nouvelle. « Les jeunes vont être associés à l’équipe locale que nous suivons avec attention au cours de la saison. C’est une belle initiative », a mentionné la première magistrate.

« C’est depuis le tout début de l’aventure du Desjardins-Wild que nous souhaitions que ce rêve devienne réalité malgré les obstacles financiers des premières années. Le changement de ligue a permis d’injecter un peu plus d’argent pour la communauté. Au cours des prochaines années, nous allons en profiter. Avec le Wild, les jeunes sont de plus en plus à l’aréna. Le style de jeu qu’on offre est axé sur la vitesse. C’est ça que les jeunes veulent voir. C’est là que le hockey doit aller », exprime Patrick Lefebvre, vice-président du Desjardins-Wild.