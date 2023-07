Deux jeunes de la région se rendront aux championnats provinciaux féminins de baseball

Val-des-Sources — Les championnats provinciaux de baseball en classe féminine se dérouleront cette année du 3 au 6 août du côté de Blainville dans les Basses-Laurentides et deux athlètes de la région auront la chance d’y participer.

Évoluant dans la catégorie 16UA, pour la formation des Panthères, regroupant les 11 meilleurs espoirs de la région estrienne, les jeunes Marilou Boilard (1er but ; arrêt-court) et Sophie Duval (receveuse ; deuxième but) tenteront d’aider leur équipe à rafler les grands honneurs de cette compétition relevée.

À l’instar de leurs coéquipières, les filles entendent tout mettre en œuvre, afin d’arriver bien préparé à la compétition.

« Les joueuses s’entraînent deux fois par semaine en plus de disputer des programmes doubles chaque dimanche depuis le mois de mai. », confie l’entraineuse-chef Cindy Yergeau.

Il va sans dire qu’avec une fiche de 15 victoires contre un seul revers jusqu’à maintenant cette saison, Mme Yergeau et son équipe d’aides-entraineurs formée de Ghislain Coderre, Martin Lessard, Loudevick Lapalme et Daniel Guillot, se montrent des plus optimistes quant aux performances à venir de leur formation.

Toutes deux issues du programme de développement local de l’Association de baseball mineur des Sources, Marilou et Sophie, devront toutefois patienter encore un peu avant d’axer leur concentration uniquement sur les provinciaux, alors que les Panthères ont un autre tournoi à disputer avant de se présenter à Blainville, elles qui participeront à la compétition de Lévis, qui aura lieu du 27 au 30 juillet prochain.