Sécurité à motoneige : fin de saison 2022-2023

Estrie — La saison de la motoneige prendra fin sous peu et la Sûreté du Québec dénombre déjà plusieurs collisions mortelles depuis le début de la saison hivernale. Un rappel à la prudence est de mise envers les motoneigistes.

En effet, depuis le début de la saison, nous dénombrons jusqu’à maintenant 24 décès en autant de collisions mortelles sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec, comparativement à 24 décès pour l’ensemble de la saison 2021-2022.

Malheureusement, la majorité de ces collisions sont causées par le comportement du conducteur. À cet effet, nous demandons aux motoneigistes de respecter la règlementation sur les véhicules hors route et de faire preuve d’une grande prudence lors de leur déplacement en sentier. De plus il est important de circuler dans les sentiers, balisés, particulièrement ceux qui traversent les cours d’eau, ceux-ci étant vérifiés par les clubs de motoneigistes du Québec. D’ailleurs, avant de partir en randonnée, en cette fin de saison où les conditions climatiques peuvent changer rapidement, informez-vous de l’état du réseau sur la carte interactive de la FCMQ.

Rappelons que les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec patrouillent des milliers de kilomètres de sentiers fédérés chaque année avec l’assistance de plus de 1200 agents de surveillance de sentier bénévoles pour la FCMQ. À ces patrouilles régulières s’ajoutent les opérations IMPACT VHR financées par le gouvernement qui souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.

Pour sa part, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec tient à rappeler aux adeptes de la motoneige qu’adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l’environnement dans le respect de la quiétude des populations riveraines des sentiers est une pratique gagnante pour tous.

Soulignons que la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d’action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.