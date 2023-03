Lucie Lamothe participera au championnat canadien de dards

Val-Joli — Après une brillante performance aux championnats provinciaux qui se sont tenus dernièrement à Saguenay, Lucie Lamothe, de Val-Joli, prendra part aux championnats canadiens de dards.

Mme Lamothe a terminé au septième rang lors de la compétition organisée par L’Association de dards du Québec. Les enjeux étaient de taille. Les gagnants ont remporté non seulement le titre de champion provincial, mais aussi une participation aux championnats canadiens. Celui-ci se déroulera en juin prochain à Saint-Hyacinthe. Huit hommes et huit femmes forment l’équipe du Québec, dont la joueuse de Val-Joli.

Lors de la dernière compétition provinciale, le calibre de jeu était très élevé. Pas moins de 350 participants étaient inscrits, dont une centaine de femmes.

« La compétition était très forte. Ce sont les meilleurs joueurs de chaque région qui se retrouvent à cette compétition. Ce sont les meilleurs qui restent », souligne Mme Lamothe.

Elle est satisfaite de son résultat. « Quand j’ai vu que j’étais dans le top huit, me donnant accès au national, j’ai quelque peu relâché. J’avais atteint mon objectif de me rendre aux championnats canadiens », mentionne-t-elle.

Championnats canadiens

Au national, son but est tout de même modeste. Au total, douze régions du Canada se feront la lutte. « Il y a vraiment de gros joueurs à cette compétition. C’est très fort en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Si je peux passer la première ronde, je vais être satisfaite de ma compétition. L’an dernier, j’y suis allé et j’ai effectivement passé cette étape. Cette année, je pourrai peut-être gagner mon premier match suicide », espère l’athlète de Val-Joli.

Il serait surprenant qu’elle se classe parmi les meilleurs joueurs au Canada. « L’an dernier, j’y étais. Et j’ai vu le calibre. C’est vraiment très élevé. Ce sont de gros joueurs », soutient-elle

« Les dards, c’est vraiment plaisant. Mais, il manque de relève. Il n’y a pas beaucoup de jeunes qui y jouent. C’est vraiment dommage. Avant, j’étais gênée de dire que je jouais aux dards. Maintenant, j’affirme sans aucun problème que c’est mon sport. C’est devenu une passion », termine Mme Lamothe.

Elle joue aux dards depuis une dizaine d’années. Elle y consacre près de deux heures par jour.