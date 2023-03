Le Desjardins — Wild explose en troisième période et la série est égale 2-2

Windsor – Le dixième but des séries de Justin Cloutier, à 4 : 33 de la période de prolongation, a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de l’emporter 6-5 contre le Desjardins – Wild de Windsor vendredi à Coaticook.

La formation coaticookoise prend les devants 2-1 dans cette série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Les Windsorois tiraient de l’arrière 5-4, en troisième période, quand Jean-Christophe Gauthier a envoyé le match en prolongation avec son troisième but des séries. Il restait moins de quatre minutes à la période lorsqu’il a inscrit ce but.

William Jacques (4e et 5e), Maël Plante (5e) et Jonathan Cloutier (3e et 4e) ont inscrit les buts du Dynamik.

Jordan Roy (1er), Piaget Ntakarutimana (7e), Isaak Châteauneuf (2e) et Richard Camiré (2e) ont les autres filets du Desjardins — Wild.

Le gardien Alex Leclerc a reçu 52 tirs des joueurs coaticookois pendant que Félix-Antoine Maheu recevait 30 lancers.

Quatrième match de la série demi-finale

Les joueurs du Desjardins – Wild de Windsor ont sauté sur la patinoire avec le couteau entre les dents en troisième période pour s’assurer de la victoire contre le Dynamik Service agricole de Coaticook, dimanche après-midi.

Mykaël Létourneau, Charles Marcoux (2e) et Jordan Roy (2e) ont marqué dans les cinq premières minutes de la troisième période pour paver la voie à un gain de 8-4 dans le quatrième match de cette série.

La série est égale 2-2 entre ces deux grands rivaux régionaux et 728 spectateurs ont assisté au match de dimanche au Centre J.-A.-Lemay.

Piaget Ntakarutimana (8e), Jordan Chabot (1er et 2e), Jean-Christophe Gauthier (4e) et Samuel Grégoire (5e) ont inscrit les autres filets des vainqueurs dans les deux premières périodes.

Tirant de l’arrière 2-0 en première période, la formation coaticookoise a réussi à combler le déficit et même à prendre les devants 3-2 sur les buts de Mickaël Fillion, Jonathan Cloutier (5e) et Marc-Olivier Caron.

Miguel Fontaine a complété le pointage pour les visiteurs vers la fin de la rencontre.

Le gardien du Desjardins — Wild, Alex Leclerc, a fait face à 36 lancers contre 35 pour Félix-Antoine Maheu et Philippe Dion.

Les deux équipes vont se retrouver le weekend prochain avec la possibilité de jouer trois matchs en moins de 48 heures.

Voici l’horaire du dernier weekend de cette palpitante série :

– Vendredi 17 mars à 20 h 30 (Coaticook — Série égale 2-2)– Samedi 18 mars à 19 h 30 (Windsor)– Dimanche 19 mars à 15 h 30 (Coaticook — Si nécessaire)

Dans l’autre série en demi-finale, les champions de la saison régulière, le JB de Daveluyville ont éliminé le DLC de La Guadeloupe en quatre parties consécutives avec un gain de 4-1, samedi soir.

Arrivez tôt vendredi et samedi pour assister aux matchs à Coaticook et Windsor. De grosses foules sont attendues aux deux endroits.