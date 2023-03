Revers crève-cœur du Desjardins – Wild en prolongation à Coaticook

Windsor — Le dixième but des séries de Justin Cloutier, à 4 : 33 de la période de prolongation, a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de l’emporter 6-5 contre le Desjardins – Wild de Windsor vendredi à Coaticook.

La formation coaticookoise prend les devants 2-1 dans cette série demi-finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Les Windsorois tiraient de l’arrière 5-4, en troisième période, quand Jean-Christophe Gauthier a envoyé le match en prolongation avec son troisième but des séries. Il restait moins de quatre minutes à la période lorsqu’il a inscrit ce but.

William Jacques (4e et 5e), Maël Plante (5e) et Jonathan Cloutier (3e et 4e) ont inscrit les buts du Dynamik.

Jordan Roy (1er), Piaget Ntakarutimana (7e), Isaak Châteauneuf (2e) et Richard Camiré (2e) ont les autres filets du Desjardins — Wild.

Le gardien Alex Leclerc a reçu 52 tirs des joueurs coaticookois pendant que Félix-Antoine Maheu recevait 30 lancers.

Voici un rappel de l’horaire de la série :

– Dimanche 12 mars à 15h30 (Coaticook mène la série 2-1)

– Vendredi 17 mars à 20h30 (Coaticook)

Si nécessaire :

– Samedi 18 mars à 19h30 (Windsor)

– Dimanche 19 mars à 15h30 (Coaticook)

Dans l’autre série en demi-finale, les champions de la saison régulière, le JB de Daveluyville, ont défait le DLC de La Guadeloupe au compte de 7-1 et ils mènent leur série 3-0. Le prochain match aura lieu samedi à La Guadeloupe.

Arrivez tôt ce dimanche au Centre J.-A.-Lemay, car une grosse foule est attendue. Le match débutera à 15h30.