Richmond - Le comité organisateur de la 58e édition du tournoi Mousquiri a procédé à la remise du trophée Jean Dion-Gérard Martel, décerné aux bénévoles de l’année au tournoi Mousquiri. Les récipiendaires de cette année ont été Sylvie Gosselin et Sylvain Carrier. Ils posent en compagnie de Suzanne Nault et Keven Fontaine, représentants des familles Dion et Martel.