Mission accomplie pour l’organisation des régionaux M11-C à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Il est maintenant possible d’affirmer sans peur de se tromper que le comité du hockey mineur de Val-des-Sources est bien en selle dans son rôle avec la tenue d’un deuxième tournoi d’importance au cours de cette première année de mandat.

En effet, après avoir chapeauté la toute première édition du tournoi novice M9 en janvier dernier, le groupe de bénévoles s’était vu confier l’organisation des régionaux M11-C par Hockey-Québec.

La compétition, qui se déroulait du 4 au 6 avril dernier à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources, réunissait les huit formations de têtes de cette catégorie.

Mentionnons par ailleurs que la formation locale des Hawks d’Asbestos-Warwick-Kingsey Falls s’est plutôt bien tirée d’affaire durant leur parcours, et ce, en dépit d’une amère défaite subie en demi-finale aux mains des Sharks du Haut-Saint-François par la marque de 4 à 2.

Les jeunes joueurs de la formation du Haut-Saint-François se retrouvèrent donc par le fait même en match ultime face aux Bulls de Bedford-Farhnam.

Les Bulls ont finalement eu l’honneur de représenter l’Estrie aux interrégionaux, remportant la victoire sur leurs adversaires sur le score de 8 à 3.

« Le comité organisateur désire prendre le temps de féliciter les vainqueurs et les finalistes, mais aussi l’ensemble des participants au sein de toutes les équipes pour leurs efforts et leur esprit sportif. Nous aimerions également souligner l’implication de nos valeureux bénévoles, ainsi que des entreprises partenaires qui continuent de nous appuyer. Je pense notamment au restaurant Les petits plats de Fanny, à Danville, ainsi qu’à Lactalis, de Victoriaville, qui ont largement contribué au succès de l’événement. », de commenter Camille Perreault, coprésidente du comité organisateur.

La présentation des régionaux marquait ainsi le dernier événement du genre cette saison, mais l’Association de hockey mineur de Val-des-Sources désire d’ores et déjà mentionner leur désir de ramener la cabane de Bubble Tea à la place de la gourmandise lors du prochain festival des Gourmands, toujours dans le but de recueillir le maximum de fonds possible afin d’assurer la continuité du hockey mineur dans la région des Sources.