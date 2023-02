Rudy Pelletier, lauréat du Prix d’Excellence René Thibault

Richmond – C’est ce vendredi 10 février à compter de 19 h 30 lors de l’ouverture officielle du tournoi national Mousquiri M-11 qu’aura lieu la remise du Prix d’excellence René Thibault.

Cette année, le lauréat du prix est une personnalité bien connue dans la région de Richmond pour son engagement dans le monde des affaires et son engagement au sein de la communauté. Il s’agit de M. Rudy Pelletier, co-fondateur avec son frère Daniel, de l’entreprise Usinatech, laquelle a vu le jour en 1986 à Melbourne.

Cette entreprise a connu une progression remarquable au fil des ans et jouit d’une grande réputation dans le domaine ayant remporté plus d’une vingtaine de prix et distinctions par le milieu des affaires.

Usinatech qui emploie plus de 340 personnes dans ses usines de Melbourne et du Mexique se spécialise de la fabrication de pièces mécaniques de haute précision sur mesure dont des pièces d’engrenages destinés aux marchés des véhicules récréatifs, l’automobile, la défense et les équipements agricoles.

Elle exporte ses produits sur les marchés canadien, américain, européen et asiatique. Outre ses qualités d’entrepreneur, M. Pelletier appuie financièrement les organismes culturels et sportifs de la communauté et les projets d’innovation en matière de technologie, entre autres.

Autres récipiendaires du Prix d’Excellence René Thibault

La première personne de la région à recevoir cet honneur a été M. Ian Hume en 1995. Par la suite les autres récipiendaires ont été le curé Roland Bacon, Mme Michelle Nadeau, M. Réal Veilleux, M. Dustin Jones, M. Daniel Ménard, M. Jean-Paul Deslauriers, Mme Hélène Viger, M. Marc-André Martel, M. Bertrand Ménard, M. Sylvain Lefebvre, M. Jean-Guy Berthiaume, M. Sylvain Daigle, M. Robert Dalton et Mme Jeannette Charland,

Les autres récipiendaires ont été Mlle Roxane B. Deslauriers, M. Georges-Henri Poulin, M. Yvon Poirier, M. John Hill, M. Jean-François Plante, M. Guy Boutin, M. Louis Cloutier, Mme Patricia Henderson (Bergeron), Mme Suzanne Nault, MM. Réal et Marcel Couture et Mme Manon Morin en 2020, lors de la dernière présentation du tournoi Mousquiri (absent depuis les deux dernières années en raison de la pandémie).

C’est en 1995 que le comité organisateur du tournoi national atome Mousquiri en collaboration avec la Ville de Richmond ont créé le « Prix d’Excellence René Thibault » afin d’honorer la mémoire de l’un des grands bâtisseurs du tournoi et grand bénévole au sein de la communauté, Me René Thibault qui est décédé au printemps 1994.

Ce prix est décerné annuellement lors de l’ouverture officielle du tournoi. Il veut souligner les réalisations, les succès, l’implication bénévole, bref l’excellence des hommes et des femmes de notre région qui se distinguent dans différents secteurs d’activités (sport, affaires, culture, arts, mode, politique, bénévolat et autres).

M. Pelletier recevra le prix d’Excellence René Thibault le vendredi 10 février à 19 h 30 lors de la cérémonie d’ouverture officielle.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri