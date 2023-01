41 équipes pour le 45e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor

Windsor —Le coup d’envoi de la 45e édition du Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor a été donné sur le coup de 17 h le mardi 24 janvier sur la patinoire du Centre J. A. Lemay.

L’édition 2023 permet d’accueillir un total de 41 équipes qui bataillent pour les grands honneurs de leur division respective au niveau M13, de même que M15.

À compter de ce mardi et jusqu’au dimanche 29 janvier, ce sont les jeunes hockeyeurs M13 qui sautent sur la surface glacée. On dénombre 43 parties dans les divisions M13 BB (4 équipes), A (4 équipes), B (5 équipes) et C (8 équipes) et le tout culminera avec la présentation des joutes finales durant tout l’après-midi du dimanche 29 janvier. Les finales sont prévues à 12 h 30, à 14 h, à 15 h 30 ainsi qu’à 17 h.

Plusieurs équipes de la région sont au rendez-vous, de même que des formations de la Montérégie, de la région de Montréal, mais également de La Tuque et de Saint-Agathe (Laurentides).

Après une pause de deux jours pour permettre aux organisateurs et bénévoles de refaire le plein d’énergie, la compétition reprendra de plus belle avec les formations M15 qui seront en action du mercredi 1er février jusqu’au dimanche 5 février. Vingt équipes seront en lice et disputeront 39 joutes jusqu’aux affrontements ultimes en finales le dimanche après-midi à 14 h 15 (B), 15 h 45 (A) et 17 h 15 (BB).

Les vingt équipes sont réparties dans le M15 BB (4 équipes), M15 A (8 équipes) et M15 B (8 équipes).

Encore une fois, plusieurs formations proviennent de la région de l’Estrie, mais on dénombre également une équipe de Montmagny ainsi que trois équipes de l’Ontario.

À noter que le Promutuel de l’Association du Hockey mineur de Windsor délègue cinq équipes au tournoi dans le M13 A, B et C ainsi que dans le M15 A et B.

Cette année encore, l’admission est tout à fait gratuite au Centre sportif J. A. Lemay de Windsor et les organisateurs du 45e Tournoi de Hockey M13 M15 Sherwood de Windsor invitent toute la population à aller encourager ces jeunes hockeyeurs.