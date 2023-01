Hommage au président d’honneur

Windsor —La direction du 45e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor rendra un hommage particulier à son président d’honneur, Gérard Bélanger, à l’occasion de l’ouverture officielle le vendredi 27 janvier, à compter de 19 h sur la patinoire du Centre J. A. Lemay. Toute la population est cordialement invitée à se joindre à la fête pour venir applaudir et remercier M. Bélanger.

Dans une lettre rédigée récemment, M. Bélanger témoigne de son appréciation pour l’obtention de cette présidence honoraire.

« Je suis honoré qu’on me demande d’être le président honoraire du 45e tournoi de Windsor ; je remercie ceux qui ont décidé de m’offrir cet honneur et je ferai mon possible pour bien représenter ce tournoi dans ma ville natale. J’ai accepté ce rôle, mais je dois dire que j’ai aussi suggéré plusieurs noms qui m’apparaissent être d’excellents choix », commence-t-il par écrire.

« Je dois dire que durant toute ma carrière de bénévole, insiste-t-il, j’ai été bien entouré de personnes extraordinaires, fiables, respectueuses qui désiraient toutes la même chose : aider notre jeunesse dans le domaine du sport. Ces personnes que je ne nommerai pas se reconnaîtront. Elles étaient toujours au poste, présentes, responsables, disponibles, curieuses, travaillantes et surtout, n’attendaient pas de remerciements pour donner leur temps, leur argent, leur loisir pour la masse, pour leur équipe, pour un joueur, une joueuse, une association, un sport, une région. »

Le président fondateur du Tournoi en 1978 se remémore une parole du président du hockey mineur de Windsor qui l’a accueilli : « C’est lorsque je rencontre une personne sur la rue, dans un endroit quelconque et que ce jeune, cet homme ou cette femme me salue et me dit bonjour que je reçois mon salaire de bénévole… C’était il y a bien longtemps et cette phrase m’a marqué » dira en guise de conclusion celui qui en est aujourd’hui dans sa 53e année de bénévolat… faut le faire !